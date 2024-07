Podle předsedy klubu Milana Karna nejde se sázkou na dvě dosavadní opory mužstva o žádné přechodné obsazení trenérského postu. „V tuhle chvíli je to trvalé. Pokud bychom sehnali nějakého trenéra, tak by to bylo v řešení, ale teď jdeme do sezony s Michalem a Matějem,“ potvrdil první muž Dolnobousovského SK.

Podobné řešení se podle jeho slov nabízelo, neboť volných trenérů je nedostatek. V Luďku Holubovi měli v Bousově v posledních letech trenérskou jistotu, dvaapadesátiletý stratég se ale rozhodl nepokračovat. „Nevím, jestli nás to zaskočilo, ale Luděk už o tom mluvil, že by si chtěl odpočinout, a nějak se to sešlo všechno kvůli konci sezony, že si dá chviličku pauzu,“ vrátil se Milan Karn do jara.

Proč padla volba právě na zmíněnou dvojici? „Michal Horák je nejstarší a nejzkušenější, má odehráno spoustu zápasů ve třetí lize a Matěj Falta také patří k těm zkušenějším. Kluci se toho chytli, když jsme byli bez trenéra, tak si to vzali za své a funguje to,“ objasnil předseda DBSK s tím, že hráče nebylo nutné nijak přesvědčovat. „Viděli, jaká je situace. Po domluvě jsme o tom dlouho diskutovali se všemi. Když jsme sháněli trenéry, tak jsme je oslovili, jestli by to nechtěli dělat, a oba na to kývli.“

Milan Karn souhlasí, že předání trenérské štafety v rámci týmu by mělo zajistit i setrvání v dosavadním kurzu mužstva patřícího k lepším a především nejofenzivnějším týmům I. A třídy. „Luděk Holub nastavil tento trend. Máme zkušené mužstvo, které chce hrát fotbal a dávat góly. Doufám, že to tak zůstane,“ vyslovil přání.

Dojde před ostrou domácí premiérou proti Nymburku (10. 8.) i na posílení kádru? „Někdo je v přípravě, ale zatím jsme žádné nové jméno nepřivedli,“ uzavřel Milan Karn.