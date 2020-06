Pořadatelé a kamarádi vzpomínají na tragicky zesnulého kamaráda a jeho památku chtějí uctít tím, co miloval nejvíce. Jde o fotbal a lidi, kteří jej neustále obklopovali. Na turnaj je dobrovolné vstupné a výtěžek z něj putuje na dolnobousovskou mládež. Bude se hrát na dvou malých hřištích systémem 5+1.

O hudební doprovod se během turnaje postará muzikant a Markův dědeček Zdeněk Koštíř. Pořadatelé již nyní pracují na formalitách nově vzniklého Nadačního fondu Marka Koštíře.

Na příští rok plánují uspořádat první ročník Memoriálu Marka Koštíře, v rámci něhož se budou vybírat finanční prostředky pro jedince, kteří je potřebují úplně nejvíce. O těchto nadcházejících aktivitách budou pořadatelé informovat během roku.

„Aktuálně jsou v řešení technické věci ohledně nadačního fondu, jehož součástí bude samozřejmě i transparentní účet. Řešíme ale i webové stránky, propagační materiály, komunikační kanály, navazujeme kontakty s médii a připravujeme se na příští rok. Větší jsme to chtěli udělat již letos, ale situaci nám trochu zkomplikovala koronavirová pandemie. Měli jsme domluvené hudební skupiny, program pro děti a dovednostní disciplíny. Řekli jsme si ale, že akce takovéhoto formátu vyžaduje větší pracovní úsilí. Letos tak uspořádáme nultý ročník, abychom si na Máru pořádně zahráli a připomněli si ho, jak se patří. Chceme, aby si turnaj užili jak hráči, tak i jejich doprovod," říká jeden z pořadatelů a zakladatelů Nadačního fondu Marka Koštíře Filip Štěrba.

O Markovi Koštířovi

Marek Koštíř byl nadějný český fotbalista, který si prošel týmy, jako jsou FK Mladá Boleslav, FK Jablonec, Bohehemians Praha 1905, SK Union Nový Bydžov, Dolnobousovský SK nebo TJ Byšice. Prakticky svůj veškerý čas věnoval tréninku a fotbalu. Slibnou fotbalovou kariéru mu zhatila táhnoucí se zranění. V rámci svého volného času se věnoval přátelům, často ale přispíval i na charitu a konkrétně postižené děti. "Pokud mám za Máru volit slova, která by vystihovala jeho životní hodnoty a to kym byl a zároveň důvod, proč jsme se rozhodli memoriál uspořádat, byla by to tato: pomoc lidem a zvířatům v nouzi, čisté srdce, zábava. Memoriál vznikl tak, že jsme se tohle vše rozhodli spojit dohromady se sportem, který mu byl nejblíže," říká přítelkyně a spoluzakladatelka Nadačního fondu Marka Koštíře Kristýna Vágnerová. Marek Koštíř zemřel 15. února 2020 při tragické dopravní nehodě.