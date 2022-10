Byšice – Pěčice 0:2 (0:1)

Daniel Hnízdil, trenér Byšic: Chtěli jsme hrát agresivně a na hranici možností. Bohužel se to nepovedlo. Udělali jsme jen dva fauly za celý poločas, což je strašně málo. Rozhodčí pouštěl tvrdší hru ze strany Pěčic, tomu jsme se nedokázali přizpůsobit a oplatit stejnou mincí. Naše fotbalová kvalita teď soutěži neodpovídá. Jedinou naší možností je urvat to bojovností. Ani to se nepodařilo a byla z toho porážka o dva góly. Na ten druhý jsme soupeři nahráli při rozehrávce a dával pak prakticky do prázdné. První padl po krásné kombinaci a střele do šibenice. Musíme dál makat. I když na tréninky chodí okolo dvaceti lidí, fotbalově to není ono. Svůj díl viny mám i já. Místo, abych mužstvo povzbudil a podpořil, vyzdvihuji chyby, což není dobře. Vím to, ale bohužel stejné chyby děláme zápas co zápas. Jak se nedaří, tak je to jedno s druhým. Budu muset začít u sebe a každý z hráčů to samé.

Karel Ramharter, vedoucí Pěčic: Utkání bylo pro nás poměrně jednoduché. Mohli jsme vyhrát klidně šest-dva, šancí jsme měli na dvě utkání. I s dvoubrankovou výhrou ale panuje spokojenost. Po dlouhé době jsme se k utkání, dá se říct, sešli všichni včetně střídajících.