Góly byly k vidění jako filmové titulky – hned na začátku a pak na úplném konci zápasu. Čímž nechceme říct, že by dění mezi 3. a 94. minutou někdo režíroval, právě naopak. Před téměř dvěma stovkami diváků se v bouřlivé atmosféře odvíjel vypjatý a místy až za hranou tvrdý boj.

Favorita zaskočil po přihrávce zimního spolucestujícího na trase Rejšice – Bousov Zdeňka Bělíka nedbale hlídaný Matěj Falta, který prostřelil brankáře z deseti metrů.

Hradiště se rychle otřepalo a hned v 10. minutě ve velké šanci Charvát nepřekonal z úhlu domácího Sýkoru. Ten pochytal i pár dalších méně nebezpečných zakončení, z brejků spíše hrozil Bousov. Falta ve 29. minutě vrátil Pavlišův centr před bránu a Bělík přestřelil – stejně jako o chvíli později po jeho kolmici hroťák Jakub Šolc.

„V posledních dvou zápasech jsme dostali devět gólů, proto jsme přeskupili rozestavení na dva defenzivní štíty a dařilo se nám eliminovat šance soupeře,“ řekl bousovský trenér Luděk Holub.

Dobrovice utnula černou šňůru. A znovu se hlásí do boje o divizi

Bousovští měli spokojenější přestávku, jenže po 15 vteřinách druhé půle přišel šok v podobě druhé žluté karty pro Milana Mervu. Ten ve výskoku na míč trefil do obličeje Svobodu. „Byla vidět boule pod okem, takže to rozhodčí posoudil správně,“ nehádal se Luděk Holub. Postižený hráč zápas dohrál na rozdíl od Hrdého a Charváta, kteří tvrdé zákroky odnesli nuceným střídáním.

Domácí čekalo perných 45 minut, zvládli je však obětavě a vzadu bezchybně a soupeře téměř k ničemu nepustili. Pouze Majdl odstavil protihráče a předložil míč Sabolovi, který napodobil dva domácí hráče před přestávkou střelou ze stejného místa do ochranné sítě.

Neplodná převaha hostů se měnila v křeč, zato domácí hráli na krev a občas vyrazili do kontru. Po patičce Jakuba Šolce nepropálil Vránu v 81. minutě Zdeněk Bělík. V nastaveném čase si oba role vyměnili a Šolc nájezd od půlící čáry proměnil v gólovou pojistku. „Zrovna Kuba si od 65. minuty říkal o střídání, ale nakonec se vždycky dostal do nějakého úniku, který ho zase nakopl. Měli jsme tolik lidí mimo, že jsem čekal s taktickým střídáním až na úplný konec,“ řekl Luděk Holub.

OBRAZEM: Kosmonosy jedou, Trutnovu doma naložily čtyřku

„Kouše se to špatně, Bousov si zasloužil vyhrát. Neměli jsme pohyb, chyběly nám finální přihrávky do šancí. Mysleli jsme asi, že to proti deseti přijde samo,“ konstatoval hostující trenér Aleš Kohout.

Hosté přišli po spanilé jízdě první jarní porážkou o naději na předstižení vedoucí Sokolče. Naopak Bousov slaví záchranu. „Pěčice se nám ráno výhrou nad Divišovem přiblížily, potřebovali jsme jednu výhru a jsem rád, že jsme ji získali hned dnes. Každá série jednou končí a říkali jsme si, proč by ta hradišťská nemohla skončit právě u nás,“ dodal Luděk Holub.

Dolní Bousov – Mnichovo Hradiště 2:0 (1:0)

Branky: 3. Falta, 90.+4 J. Šolc. Rozhodčí: Špaček. ŽK: 3:2. ČK: 46. Merva (DB). Diváci: 190. Střely na bránu: 3:6. Rohy: 3:6.

Dolní Bousov: Sýkora – T. Šolc, Vynikal, Hrdý (25. Horák), Ježek – Merva, Falta, Bělík, Pavliš, Stejskal (78. Zvěřina) – J. Šolc (90.+5 Šouta).

Mnichovo Hradiště: Vrána – Svoboda, Pokorný, Zajíček, Vegricht – Knobloch (86. Hofman), Mihalík, Sabol, Charvát (52. Macek) – Majdl (60. Pešta), Rakouský.