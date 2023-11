Dolní Bousov – Vrdy 6:1 (2:1)

Podívejte se na nejzajímavější momenty utkání:

Luděk Holub, trenér Dolního Bousova: Hned v úvodu špatně rozehrál gólman hostí, míč šel od Aleše Pavliše na Matěje Faltu, ten připravil míč pro Honzu Bočka, který ho umístěnou střelou k tyči poslal do sítě 1:0. V 5. minutě nedostal míč do branky Kuba Kasal ani po něm Radek Tomíček. Hosté srovnali v 9. minutě po trestném kopu. Naše další brankové příležitosti zlikvidoval ve většině případů brankář Kopecký, nebo střely mířily do boční sítě. Ve 26. minutě měli hosté šanci, po dlouhém autu šla střela nad branku. V závěru prvního poločasu jsme se přece jenom dočkali, když Radek Tomíček levačkou umístil míč za tyčku 2:1. O první střelu druhého poločasu se postarali hosté, naštěstí míč letěl nad branku. V 55. minutě zahrál gólman Kopecký rukou mimo pokutové území a uviděl červenou kartu. Z následného trestného kopu trefil Radek Tomíček tyč. V 64. minutě vystřelil z úhlu na branku Radek Tomíček, obránce míč odrazil proti noze Kuby Kasala, který ho poslal o tyč do brány - 3:1. Další branku dal Matěj Falta taktéž s pomocí hostujícího obránce, který přihrávku před branku vrátil zpátky Matějovi, a ten poslal míč do odkryté branky - 4:1. Následnou šanci hostí vyrazil na roh Ondra Klíma. V 79. minutě skóroval podruhé v utkání Honza Boček po centru do vápna od Milana Karely 5:1. V 79. minutě nastoupil do branky místo Ondry Klímy patnáctiletý dorostenec Jonáš Andlt, a hned v 84. minutě mohl skórovat z penalty, která byla nařízena za faul na Radka Tomíčka, ale střelu mu brankář vyrazil a následnou dorážku poslal Radek mimo branku. Poslední branku dal v 87. minutě Milan Karela, po rohu Matěje Falty doklepl míč do sítě – 6:1.

Roman Masopust, trenér Slavoje Vrdy: Druhá minuta, nepřesná malá domů, náš nepovedený odkop a pro domácí snadná příležitost dostat míč do prázdné branky. Vyrovnali jsme po střele Semráda ze standardní situace, kterou zakončil Víšek. Pak se nám celý poločas dařilo hrát velmi organizovaně, když sice domácí byli častěji na míči s více přihrávkami, ale mi jsme byli nebezpečnější s více šancemi. Velmi těžký terén však udělal své, a některá zakončení vypadala až komicky. V poslední minutě přišla opět špatná rozehrávka, následně zdravotní problém stopera a gól domácích na přední tyč. Do druhé půle jsme tedy nuceně prostřídali a chtěli s výsledkem něco udělat. Bohužel v 55. minutě šel dlouhý balon za naši obranu, proti kterému si vystoupil gólman Kopecký a jeho snahu odehrát míč posoudil rozhodčí jako hraní rukou a ocenil červenou kartou. V deseti už jsme nedokázali zavírat prostory a domácí se do šancí dostávali snadněji. Od 64. minuty, kdy dali na 3:1, bylo po zápase. Pro naši obranu den blbec, když některé z odrazů míče byly nepochopitelné. V závěrečné minutě pak ještě strkanice u soupeřova rohového praporku, ze které jsme nepochopitelně vyšli se stejným počtem karet jako domácí.