Na Kolínsku se přitom zápas zpočátku nevyvíjel z hostujícího pohledu špatně. Po půlhodině se k dobré kombinační hře přidal už i účinný centr a hlavičkující Pečínka otevřel skóre. I přes další možnosti ale šlo v podání hostů o jedinou proměněnou v celém utkání. Domácí, v jejichž sestavě byly znát posily z áčka, ve druhém poločase vývoj otočili.

Hostující trenér Ondřej Murárik kromě ne vždy ideálního řešení finální fáze vytýkal hráčům asi nejvíce špatné reakce po ztrátách na útočné polovině. První šance soupeře ještě s týmem přečkal, ve druhé půli ale bylo dvakrát zle. „Prohrajeme souboj, nepřerušíme hru, nezachytíme náběhy hráčů,“ vyjmenoval společné jmenovatele pro góly inkasované po vlastních standardních situacích poblíž branky soupeře.

A to vše rámované trvající smůlou v koncovce. Po jasné šanci a zákroku domácího brankáře zvoní jen tyč, Volfovi je za vyrovnaného stavu brána nízká, stejně tak střídajícímu Korcovi, který mohl v nastavení zachránit alespoň bod.

„I když jsme si vypracovali další nadějné situace, tak z přístupu a bojovnosti některých hráčů jsem zklamán. Takhle se o postup, ani o body nehraje,“ vrátil se rozladěný Murárik.

V domácím táboře naopak mač po všech stránkách vynášeli. „Byl to super zápas z obou stran. Hrálo se nahoru dolů. Klidně to mohlo skončit pro nás i pro ně 5:4,“ uvedl hrající trenér domácích David Šťastný.

„První šanci jsme měli my, Palečko ale jenom nastřelil břevno. Nadále jsme se snažili být aktivní. Hlavně Ceccarelli posílal do vápna dobré centry, bohužel žádný míč se neodrazil k nám. A tak udeřilo na druhé straně. Pořád se hrál svižný fotbal. Šance byly na obou stranách. Nám se podařilo dvě proměnit ve druhé půli. Nejprve se po rohu soupeře dostal k míči Krombholz a brejk vyřešil parádně. Druhý gól připravil Ceccarelli skvělou přihrávkou Zimmermannovi. Poté Dobrovice držela balon, my však její ataky ustáli. V nastaveném čase jsme mohli ještě jednou skórovat, ale Palečkův lob chytil brankář,“ rekapituloval klíčové situace David Šťastný.

Č. Brod B – Dobrovice 2:1 (0:1)

Branky: 59. Krombholz, 74. Zimmermann – 29. Pečínka. Rozhodčí: Mižič. ŽK: 3:2. Diváci: 25. Dobrovice: Kocmich - Vrána (78. Cigánek), Marek Sedláček, Novotný (78. Korec), Pečínka - Volf, Kučera, Machů (69. Zelinka), Michal Sedláček, Kořínek - Tomíček (46. Novák).