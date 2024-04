Neakceptovatelné, daleko za hranou! Tak pohlíží komise rozhodčích středočeského svazu na výroky trenéra fotbalistů Plaňan po víkendovém utkání v Ostré. Za nařčení sudího Stejskala z ovlivnění zápasu a také jeho nepřímé obvinění z korupce chce hnát Petra Šafránka k odpovědnosti.

Z fotbalového utkání I.B třídy Jestřabí Lhota - Plaňany (0:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Fotbalisté Plaňan v C skupině Erdinger Alkoholfrei I. B třídy na jaře po dvou vítězných zápasech poprvé prohráli. Jejich trenér Petr Šafránek měl po nezdaru 0:6 v Ostré o viníkovi jasno. Na hlavním rozhodčím duelu Miloši Stejskalovi nenechal ve vyjádření pro Kolínský deník nit suchou.

Třicetiletý sudí měl podle něj připískávat od začátku domácím, lhát do zápisu o utkání, což kouč dokumentoval na podle něj vymyšlených červených kartách pro dva jeho hráče. Tím ovšem nekončil. „Pokud pan Stejskal pískal podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení, tak by píšťalku již neměl brát do ruky, natož do úst, a měl by se věnovat spíše rybaření, tam připlouvají čistí kapříci. Pokud zápas odpískal s vědomím poškodit soupeře domácích, tak vlezl do žumpy, kde na dně byl maličký poklad, pro který si sáhl, a vůbec mu nevadilo, že smrdí,“ uvedl.

Souboj hvězd vyzněl pro Milín. Folprecht: Na tuhle soutěž až moc velká kvalita

Komise rozhodčích SKFS slovy svého předsedy Petra Blažeje nenechá výroky trenéra bez povšimnutí. „Jsou tam tak závažná obvinění a nařčení, že jsme povinni předat trenéra k disciplinárnímu prošetření a doložení důkazů pro svá tvrzení. Navíc se dopustil neoprávněného výkonu své funkce. Disciplinární řízení se bude taktéž zabývat možným narušení regulérnosti soutěže a utkání. Samotný rozhodčí v této věci také zvažuje právní kroky,“ reagoval Petr Blažej s připomínkou, že Petr Šafránek nevlastní ani požadovanou trenérskou licenci.

Rozhodčí: Neukončit zápas byla chyba

K utkání se prostřednictvím svazu vyjádřil také rozhodčí Miloš Stejskal. Zpětně vidí jako chybu, že utkání předčasně neukončil. Hosté mu k tomu prý dali hned dvě příležitosti. Poprvé ve 40. minutě, kdy do něj měl strčit první z vyloučených hráčů Andrii Vietrov. Podruhé po změně stran, to když po červené kartě pro Artema Motrunicha hosté měli chvíli v plánu odstoupení ze zápasu.

„Při obou situacích jsem měl správně utkání předčasně ukončit. Rozhodl jsem se ale utkání v dobrém dořídit. Po přečtení výroků trenéra hostí vidím, že to byla chyba. Podle pana Šafránka jsem chtěl pomoct domácím k vítězstvím. Právě tím, že bych zápas předčasně ukončil, by domácí stoprocentně vyhráli kontumačně. Neudělal jsem to. Jeho výrok tedy nemá logiku. Jsem rád, že se utkání dohrálo, nicméně bylo poznamenáno fyzickým útokem na mou osobu. Nyní bych se rozhodl jinak,“ komentoval zápas arbitr.

Skandální momenty v Zápech. Mladá Boleslav padla po nepochopitelné penaltě

Petr Blažej v této souvislosti zdůraznil, že jakýkoliv fyzický čin vůči delegovaným osobám je zcela nepřípustný. „Odsuzujeme jakýkoliv projev násilí a vulgarit v souladu s filozofií SKSF, který vystavil nulovou toleranci, jíž se snaží bojovat proti násilí a agresivitě na stadionech. Sám rozhodčí si po fyzickém útoku na svou osobu udělal zápas nesmírně těžký. Takový čin ovlivní nezvratně celé utkání. Navíc svou snahou dopískat utkání ztížil situaci svým kolegům, kteří v podobné situaci budou vystavováni srovnání. Násilí na stadionech se nesmí stávat standardem,“ dodal.