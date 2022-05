Ty naopak na předešlý skalp okresního rivala nenavázaly. Zkušený Radek Mynář se sice po hattricku prosadil i tentokrát, v Luštěnicích ale z pokutového kopu pouze korigoval na konečných 2:1.

Nečekaně blízko plusovému bodu byl v Hlízově při stejném výsledku Dolní Bousov. Zápas dohrávaný po vzájemné strkanici pouze v deseti na obou stranách hosté ztratili až v závěrečných minutách.

Hlízov – Dolní Bousov 2:1 (1:1)

David Linhart, trenér Hlízova: „Jsem spokojený s výhrou a vůlí týmu ji urvat za každou cenu, ale ne s naši fotbalovou kvalitou. Jako už na jaře poněkolikáté jsme prohrávali po laciném gólu a zápas horko těžko otáčeli. Doufám, že tohle vydřené vítězství by nás mohlo nakopnout. Výhru nám nakonec vystřelil už asi potřetí v sezoně David Kosprd, který už měsíc kvůli zranění netrénuje a mohl odehrát jenom pár minut.“

Luděk Holub, trenér Dolního Bousova: „Z utkání jsem měl kvůli vyššímu počtu zraněných trochu obavy. Základ jsme ale dali dohromady, na lavičce byli dva dorostenci a jeden kluk dokonce z žáků. Po oboustranně opatrném úvodu jsme dali branku poté, co Honza Keszeg nahrával na Ondru Klímu, a ten nás dostal z velkého vápna do vedení. Na 1:1 jsme dostali paradoxně po našem rohu a rychlém brejku. Druhý poločas byly vyložené šance na obou stranách. Domácí šli na Martina Sýkoru sami, ale podržel nás. Na naší straně měli velké příležitosti Zdeněk Bělík, Honza Hrdý, Honza Keszeg. Zápas přesto plynul k remíze, až v 87. minutě se nedohodla naše stoperská dvojice s gólmanem, naběhl tam hráč soupeře, zmocnil se míče, možná i s faulem, ale těžko říct, a do prázdné brány dal na dva-jedna. Za mě tedy spíše remízový zápas. Měl jsem z něj větší obavy, ale odehráli jsme ho slušně.“

Luštěnice - Rejšice 2:1 (1:0)

Luděk Kokoška, trenér Rejšic: „Začátek byl od nás katastrofální. Musíme dát soupeři náskok, abychom začali hrát. Pak už to byl vyrovnaný zápas. Za stavu 2:1 měl Vráťa Hlaváč ke konci ještě gólovku, takže to klidně mohlo být na remízu, ale trefil stojnou nohu. Urazili jsme si zkrátka štěstí hned v začátku a pak jen honili výsledek. Musíme se naučit zvládat tyhle zápasy lépe, bylo to podobné jako doma s Mělníkem. Jinak úplně v pohodě zápas, férový i ze strany domácích. Příjemně mě v této soutěži překvapují i rozhodčí.“

Pěčice – Průhonice 0:0

Karel Ramharter, vedoucí Pěčic: „Prvních dvacet minut byli hosté jasně lepší, dominovali a nepustili nás za půlku. S přibývajícím časem se statečně hrajícím domácím podařilo dostat do hry a ve druhém poločase si vytvořili i několik šancí. Když ty své před koncem neproměnili domácí Filip Beran, ani hostující Michal Bureš, přestože šli sami na brankaře, skončilo utkání spravedlivou bezbrankovou remízou. Hráči hostí mohli litovat neproměněných šancí, některé excelentními zákroky zneškodnil brankář Tomáš Dufek. Pro domácí byl bod s třetím mužstvem tabulky důležitý pro záchranu a částečnou náplastí po prohře v Rejšicích. Naopak na jaře impozantně hrající Spartak, který získal 21 bodů se skóre 46:8 s jedinou prohrou 0:1 na MSK, ztratil dva body a možná si trochu zkomplikoval postupové ambice.“

Záryby – Mnichovo Hradiště 2:4 (1:2)

František Šindelář, trenér Záryb: „Odehráli jsme velmi dobré, pro diváky jistě atraktivní utkání s kvalitním soupeřem, bohužel opět s výsledkem, který ovlivnily naše neuvěřitelné chyby. Ve 43. minutě jdeme do vedení a místo toho, abychom si výsledek do půle pohlídali inkasujeme dvě zbytečné branky po chybách ve středu hřiště. Do druhého poločasu jsme šli s odhodláním zvrátit utkání opět na naší stranu, dát rychlý gól a porvat se o tři body, k čemuž nám pomohla proměněná penalta. To, že jsme mistři v nabízení gólových příležitostí soupeři, jsme pak dokázali ještě dvakrát. Po nedorozumění mezi gólmanem a obráncem, podruhé pak po chybě v obraně, kterou se snažil dlouhým vyběhnutím řešit gólman, byl však u míče později než soupeř, a ten neměl problém skórovat. Chci poděkovat klukům za bojovný výkon, nechali na hřišti úplně všechno, několika skvělými zákroky nás podržel také Panzi (gólman Záryb).“

Aleš Kohout, trenér MSK: „Po šesti sedmi šancích, z nichž se nám ale nepodařilo dát úvodní gól, jsme jej naopak inkasovali z propadnutého rohu. Dostali jsme takovou menší facku, abychom se vzbudili. Srovnali jsme se s hrou domácích, kteří jen nakopávali, což jsem nechtěl. Z rozehrávky jsme ale vyrovnali a do poločasu ještě zvýšili. Druhý poločas už byl lepší. Pomohly i změny. Vystřídal jsem Radačovského, který měl malinko problémy s kolenem. Přišel Sedláček, který to rozběhal, hráli jsme po stranách a dávali centry. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli.“

O červené kartě, kterou dostal v 51. minutě za hanlivou kritiku rozhodčího: „Oba rozhodčí bráchové Benešové nejsou špatní, ale příliš hru pouští, nedávají žluté karty a nechrání hráče. Šlo mi o moje hráče, kdy tam byl nějaký loket a obrácený faul. Když něco řeknu, tak se to mladým samozřejmě nelíbí, proto mě takto odměnil. S koučování za klandrem ale nebyl problém.“

24. kolo: Čelákovice - Pš. Mělník 2:3 (56. a 68. Dalekorej - 3. a 94. Šmíd, 83. Miřatský), Hlízov - D. Bousov 2:1 (19. Vyhnánek, 87. Kosprd - 11. Klíma), Sn Poděbrady - Čáslav B 6:1 (28., 49. a 64. z pen. Jiráň, 16. Štěpánek, 38. Říha, 71. Lovětinský - 3. Chábera), Záryby - Mn. Hradiště 2:4 (42. Carmine, 49. z pen. Školák - 54. a 74. Sedláček, 45. Svoboda, 45. Radačovský), Luštěnice - Rejšice 2:1 (18. a 54. Grus - 67. z pen. Mynář), Pěčice - Průhonice 0:0, Divišov - Sokoleč 1:4 (7. Hák - 10., 65. a 72. Křivánek, 74. Provazník), FC Mělník - Jesenice 0:5 (14., 24. a 32. Pešl, 66. Novotný, 88. vl. Volf)