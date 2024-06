Horky n. J. - Psáry 2:4 (1:0)

Tibor Mičinec, trenér Horek: Vrátili jsme se ke svému obvyklému průběhu zápasu. Ne doslova, ale vedli jsme 1:0 v poločase. Pak jsme ale zase udělali zásadní chyby. Zaspali jsme začátek druhého poločasu a po rohu jsme asi po třiceti vteřinách dostali gól na 1:1. Pak přišly další góly po našich chybách. Gól z penalty, možná dva góly z ofsajdu. Ale nechci se vyjadřovat k rozhodčím. To je pořád stejné. Nám ani soupeři o nic nešlo, ale posuzování některých faulů bylo neuvěřitelné. Ale nechci říct, že by to zásadně ovlivnilo zápas. Ale takových chyb je v zápase třeba čtyři, pět, sedm, a vždy proti nám. Ještě jsem se na jaře nesetkal s tím, aby nám rozhodčí pískal spravedlivě. Nechci, aby nám pomáhal, chci, aby pískal to, co je, aby to bylo spravedlivé. Nakonec Rapid zaslouženě vyhrál, protože proměnili šance, které jsme jim nabídli. Ale musím pochválit kluky za opravdu dobrý první poločas, takticky výborně zvládnutý. Dali jsme nádherný pěkný gól po kombinační akci. A to třeba bráchové Mbahové hráli se zraněními. Škoda šance za stavu 1:1, kterou jsme nedali a z protiútoku dostali. Zápas by se určitě vyvíjel jinak. Kombinačně jsme soupeře do ničeho nepouštěli. Dokud kluci, hlavně ti zranění, ještě mohli, šlo to. Ale pak se ukázala převaha prvního týmu a udolali nás. I když si myslím, že i ve druhé půli jsme hráli dobře kombinačně. Bohužel šance nedáváme a tak dobré týmy nás pak trestají. Nehrajeme na jaře špatně, ale porážíme se sami takovými dětskými chybami. To vyplývá i z oslabeného kádru, protože mi se rozpadla celá obrana. Odešlo mi pět hráčů ze základní sestavy. A teď mám na lavičce kluky z dorostu a béčka, kteří ten den hráli za dorost a den předtím za béčko. Takže to už je dobře, že je konec sezony, že to dáme dohromady na příští rok. Vypadá to, že tam bude hodně mladých kluků. Chceme vzít kluky z béčka, jsou tam výborní tři čtyři hráči. Pokud udělají celou přípravu se mnou, myslím si, že za dva, tři roky se dostanou daleko.