/FOTOGALERIE/ Řepovský nováček 1. B třídy si v tabulkově sousedském souboji připsal důležitou výhru, kterou se vzdálil širokému sestupovému pásmu.

I. B třída - skupina B, 23. kolo: Sokol Řepov - SK Zeleneč (2:0), 5. května 2024 | Foto: Karel Jedlička

Z předchozích sedmi zápasů Řepov porazil pouze poslední Všestudy. Do zápasu se Zelenčí ho vedl trenér Jindřich Holický, který v týdnu avizoval konec z pracovních důvodů. „Dělám tři dny po sobě dvanáctky. Klub ale takhle narychlo zatím na lavičku nikoho nesehnal, tak jsem si ještě na dnešní zápas v práci zařídil volno,“ vysvětlil domácí kouč.

Jeho svěřenci zaskočili soupeře velkým náporem, kterému velel útočník Libor Cepka. Nejdříve vyzval ve 2. minutě Zunu, který střílel zblízka jen do rovněž nevysokého brankáře Řeháka. Toho pak prověřil Cepka dvěma prudkými ranami sám, tu ze 17. minuty vyrážel Řehák od pravé tyče na roh, který Cepka rozehrál a David Novák hlavou otevřel skóre.

Domácím po velkolepém začátku trochu došel dech, jejich nadlouho poslední šancí byla Cepkova střela z malého vápna nad břevno po Štěpánově přízemním centru. Zelenečskou přítomnost na trávníku připomněl Skuček parádními nůžkami, které Daniel Hlaváč vyrážel zpod břevna.

„Třicet minut bylo výborných, patnáct šílených,“ shrnul stručně první poločas Jindřich Holický. „O půli jsem kluky uklidňoval, říkal jsem, ať soupeře pustíme dopředu, aby měl pocit, že s námi může hrát a nám se otevře prostor k brejkům. Vzadu ale začali kluci zmatkovat, bylo to nejisté, i když nějaké přechody do útoku byly, neřešili jsme je dobře,“ dodal končící trenér Sokola Řepov.

Po přestávce až do vypršení 90. minuty nikdo netrefil mezi tyče. Což neznamenalo, že by se nerodily šance, jenže po Nevařilových přihrávkách netrefil řepovskou bránu dvakrát zblízka Tomáš Vytlačil. Ve druhém případě v 65. minutě byla prázdná, když se Hlaváč po odehrání míče skluzem do autu před návratem do brány zdržel zašlapováním drnu.

Zanedlouho obešel Cepka z nájezdu i gólmana Zelenče, jenže toho zastoupil na brankové čáře obránce Janoušek. Po Rapynově kolmici pak všudypřítomný forvard střílel těsně nad.

Pojistku přidali domácí až v nastavení, když Váňa přiťukl trestný kop hlavou na zadní tyč a tam ho z metru doťukl stejnou částí těla kapitán Petr Štěpán.

Řepov – Zeleneč 2:0 (1:0)

Branky: 18. Novák, 90.+1 Štěpán. Rozhodčí: Bydlák. ŽK: 2:2. Diváků: 105. Střely na bránu: 6:2. Rohy: 10:3.

Řepov: Hlaváč – Rapyna, Siřínek, Havlát, Veselý (80. Vejvoda) – Váňa (90.+3 Gereš), Vaněk, Zuna (82. A. Dvořák), Novák – Cepka (90.+3 Beneš), Štěpán.

Zeleneč: Řehák – D. Vytlačil, Kouřimský, Janoušek, Skuček – Nevařil, Hajný, M. Dvořák (78. Jindra), Kočevár (72. Ešner) – Štádler, T. Vytlačil.