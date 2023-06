Lužec – Byšice 0:2 (0:1)

Martin Tauchman, trenér Lužce: Poslední zápas jsme se chtěli rozloučit před vlastními fanoušky vítězstvím a posunout se o jednu příčku výš. Bohužel to, co jsme si řekli v kabině, tak to tam taky zůstalo. Od nás nejslabší výkon v sezoně, který by stačil spíše na okresní soutěž, než na krajskou. Sedmá příčka je nakonec pro nás asi zasloužená, i když jsme určitě pomýšleli výše (do 5 místa). Sezonu si vyhodnotíme a uvidíme, v jakém složení - jak realizačním, tak hráčském - půjdeme do té příští.