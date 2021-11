Zápas jediného boleslavského zástupce v nejvyšší krajské soutěži měl po týdnu znovu jediného domácího střelce. Výhru nad Polabanem, který přijel povzbuzený remízou a přerušením dlouhé série bez bodu, skolil nejlepší střelec Picavy Radek Tomíček. Na podzim se tak zlepšil už na čtrnáct branek.

Podle trenéra vítězů Ondřeje Murárika jeho týmu trvalo téměř půlhodiny, než přišel na způsob, jak si poradit s očekávanou defenzivní taktikou soupeře. „Věděli jsme, že důležitá bude trpělivost. Čekali jsme až se nám otevřou okénka v jejich obraně. Po prvním gólu jsme se uklidnili a soupeře přehrávali. Myslím, že rychlým třetím gólem už jsme soupeře zlomili úplně. Kdyby utkání skončilo vyšším rozdílem, tak by se nikdo nemohl divit.“

Dobrovičtí tak nezaváhali ani ve svém osmém domácím utkání v sezoně. Bez bodové ztráty zůstali na vlastním hřišti jako jediní v soutěži. Vedoucí Velim totiž v sobotu doma pouze remizovala s Kosoří, která bude poslední podzimní zastávkou Murárikových mužů. Z druhého místa ztrácejí na čelo čtyři body.

Utkání přineslo i jeden nepříjemný moment. Už za rozhodnutého stavu se Jarschel nestačil vyhnout na zemi zasahujícímu brankáři Bartošovi. Pro oba tím zápas skončil. Hostující hráč viděl i přes okamžitou omluvu podle hostí přísnou červenou, domácí musel s tržným zraněním v obličeji do nemocnice. „Mám jeden steh na nose, pod okem drobné tržné rány a nějaká to modřina. Takže to dopadlo dobře," upřesnil v neděli sám brankář.

Dobrovice – Nymburk 4:0 (2:0)

Branky: 35., 45+4., 47. a 89. Tomíček. Rozhodčí: Špaček. ŽK: 1:3. ČK: 75. Jarschel. Diváci: 120.

Dobrovice: Bartoš (77. Kocmich) – Novák (60. Korec), Mar. Sedláček, Ištok (46. Pečínka), Klain, Zelinka, Machů, Mich. Sedláček (69. Kořínek), Kopecký, Volf, Tomíček.