Trenére, co s odstupem zhruba dvou měsíců říkáte na konec horeckého působení v kraji a tedy i ten váš? To asi nějak vyplynulo ze situace. Nevím, co mám k tomu říct. Je to jejich rozhodnutí a pokud se klub rozhodl takhle, tak já to respektuji a je to jejich záležitost a uvidíme. Možná, že udrží kádr pohromadě. Já ani vlastně nevím, jak to tam vypadá s hráči. Já jsem tam skončil a nemám žádné informace, co bude dál. Takže pokud oni se takhle rozhodli, je to jejich záležitost a já jim budu držet palce, aby třeba postoupili hned zpátky nahoru.

Překvapilo vás to rozhodnutí, či zaskočilo, nebo jste měl nějaké tušení?

Tušení jsem neměl, ale nějaké indicie tam byly. Myslel jsem si, že to zůstane tak, jak to je, ale bohužel asi ten kádr neudrželi, hráči se rozutekli a vyřešili to takhle. To je jejich záležitost. Odešel tam také sponzor do Čelákovic. Myslím si, že i kvůli tomu hráče neudrželi a je to tak, jak to je.

Jak byste zpětně zhodnotil tu necelou sezonu, kdy jste mužstvo Horek vedl?

Bylo to výborné, když jsem tam přišel na podzim, sice trošku později – v sedmém osmém kole, ale věřím tomu, že kdybych tam přišel od začátku, tak ten mančaft byl ještě lepší. I tak jsme měli skvělé hráče. Hráli jsme krásný fotbal a nasvědčovalo to tomu, že bychom se na jaře mohli pokusit o postup. Jenomže z mančaftu pak odešlo asi čtyři nebo pět hráčů, což je vlastně půlka. A těch zásadních, hlavně z obrany. Tak se to celé rozpadlo a nakonec jsme byli rádi, že jsme se zachránili. I když potom se rozhodli, že to dají do okresu. Takže na jednu stranu mi bylo líto některých hráčů, kteří odešli po podzimu. Opravdu záleží, jaké hráče máte. S kým můžete spolupracovat. Pokud jsou to dobří fotbalisté, inteligentní, kteří umí pochopit to, co jim trenéři chtějí sdělit v taktice a v přípravě na zápas, tak pak je ta práce jednodušší a máte z toho radost a dobrý pocit.

Na Horky tedy budete vzpomínat v dobrém?

Ano, byl jsem tam rád, bylo to všechno v pohodě, kluci taky dobří. Vedení se snažilo mi pomáhat taky. Příprava byla dobrá. Akorát někdy na těch trénincích, hlavně v závěru, už ti kluci přípravu podcenili a nechodili, to mě dost mrzelo. Ale to je asi ve všech soutěžích stejné, hlavně v těch nižších. Hráči se soustředí na svoji práci a jsou to amatéři. Takže to zase chápu, ale celkově můžu říct, že jsem tam byl spokojený a opravdu se mi tam líbilo, hlavně kvůli spolupráci se všemi lidmi.

Máte či vyhlížíte už nějaké nové angažmá?

Zatím ještě ne. Nechávám tomu volný průběh. Žiju si svým životem a pokud něco přijde, přijde. Když ne, nepřijde. Jsem v klidu, jsem spokojený. Mám hezkou rodinu a starám se o to, aby bylo všechno v pohodě. Pokud něco přijde, tak to vezmu, když ne, tak se nic neděje.