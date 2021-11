Domácí od začátku dominovali, ve 3. minutě ještě neprostřelil Panznera zblízka Fišer, ale v 10. se již z úhlu přesně trefil Lukáš Lasák. Právě on mohl být hrdinou dokopné, jenže hřiště opouštěl předčasně ve vozidle záchranné služby. Hned na počátku druhého poločasu si totiž po pádu na zem vykloubil rameno.

Záryby si vytvořily za celý zápas jedinou šanci, když po půlhodině hry Strniště nabil Šulcovi. Jeho ránu však mrštnou robinzonádou vyškrábl domácí brankář Ladislav Řezáč. Těsně před přestávkou mířili hosté sice přesně, jenže do vlastní brány. Po pěkném ťukesu Mísaře, Gruse a Semeráka si tam centr posledně jmenovaného srazil zárybský Toml.

„Zabili jsme se vlastními chybami. Posouvání, přihrávky stopera a nakonec vlastní gól, to jsou chyby jako z žákovské kategorie,“ povzdechl si trenér hostů František Šindelář. „Luštěnice mě ničím nepřekvapily, jezdím sem spoustu let jako hráč i teď v roli trenéra. Je tady hodně těžký terén a vždycky je to tu soubojové.“

Po ošklivém incidentu s bolestí ochromeným Lasákem jako by se fotbalisté obou stran dlouho nemohli znovu zaměřit na hru. Až v 75. minutě střídající Ruszó vyslal skvělou uličkou do brejku Gruse, který vylákal brankáře a předložil před prázdnou bránu Josefu Ladovi – 3:0.

Dvě minuty nato prostrčil Ruszó míč pro změnu z levého křídla a nabíhající Mísař v tutovce zblízka trefil pouze brankáře Panznera. „Máme spoustu zraněných a zbývá tak akorát jedenáct hráčů, kteří na A třídu mají. Ve chvíli, kdy vystřídáme, jde kvalita dolů,“ řekl František Šindelář.

Luštěnické postavení by po úvodních třech kolech bez bodu a se skóre 1:10 nečekal asi nikdo. Naopak Záryby přezimují v širokém sestupovém pásmu. „Mančaft má v pohodě na střed tabulky. Hlavně potřebujeme doléčit zranění, která nám strašně komplikují práci,“ přeje si trenér Záryb.

Luštěnice – Záryby 3:0 (1:0)

Branky: 10. Lasák, 43. vlastní Toml, 75. Lada. Rozhodčí: Poklop. ŽK: 1:1. Diváků: 87. Střely na bránu: 6:2. Rohy: 9:5.

Luštěnice: Řezáč – Horák (46. T. Hrdlička), Pavlíček, Hůlka, Lasák (54. R. Hrdlička) – Semerák (46. Ruszó), Grus, Mísař, Prisčák, Lada (83. Soukup) – Fišer.

Záryby: Panzner – Martinec, Toml, Krajíček, Procházka – Strniště (59. V. Mikšovský), Šulc, Ploc (85. J. Mikšovský), Stanislav (18. Formánek), Schütz (46. Kostelka) – Školák (73. Koliandr).