Domácí od začátku nestíhali a jen Tomáši Hlaváčovi v bráně vděčili za to, že nerozhodný stav vydržel do 28. minuty. Tělnatý brankář Řepova vychytal v první velké šanci Makovce, poradil si se Skučkovým trestným kopem i halfvolejem druhé z mladých pušek v útočném duu Pěčic Samuela Hellmisse po rohu. Až když Skučkovu kolmici posunul Makovec do běhu Hellmissovi, musel domácí brankář kapitulovat. Navíc ho zakrátko krásně obhodil šajtlí i Jonáš Makovec na 0:2.

„Hosté byli v první půli lepší, mohli nám dát i víc branek. My jsme se pak srovnali, byli jsme jim vyrovnaným soupeřem. Bod se asi dal urvat, ale hosté vyhráli zaslouženě,“ řekl řepovský trenér Jindřich Holický, který mohl postavit po pěti letních odchodech a absencích dvou hráčů do pole a brankáře jen jednoho náhradníka. „Víc lidí nemáme, ale náhradní gólman zachytal skvěle a podržel nás,“ dodal Holický.

Po přestávce se záplava šancí přelévala na obě strany. Domácí Vejvoda se protáhl mezi beky, sám však v první řepovské šanci Dufka neprostřelil. Na druhé straně mohl uklidnit hosty Miroslav Hubač, jehož trestný kop vytáhl Hlaváč na tyč. V 64. minutě obešel domácí kapitán Petr Štěpán pěčického brankáře a zasunul do prázdné – 1:2.

„Měli jsme dát do přestávky pět gólů a druhý poločas by vyhlížel úplně jinak. Pak stopeři udělali ojedinělou chybu, dostali jsme zbytečný gól a začalo se to trošku mlít,“ uvědomoval si pěčický trenér Jakub Kříž.

Dlouho úplně marný Řepov vycítil naději na obrat a derby se hodně přiostřilo a vyhecovalo. „Dostal jsem žlutou kartu, že jsem zařval na rozhodčího, když dostal Libor Cepka loktem do nosu. Ujela mi nadávka, beru to, rozhodčí to musí trestat, aby se to nezvrhlo, hned jsme si to vyříkali,“ neskrýval domácí kouč Holický.

V 70. minutě prodloužil Cepka hlavou na Tyla, který z bezprostřední blízkosti zakončil vedle a marně reklamoval penaltový zákrok brankáře Dufka. Za minutu přišlo rozhodnutí na opačné straně. Skučkův trestný kop hlavičkoval Makovec a vyražený míč doklepl do sítě Josef Kohout.

Pěčice v závěru hrozily z brejků, ovšem Hlaváč si nakonec připsal nevídaných 10 úspěšných zákroků, když vychytal oba hroty, Hellmisse ze závaru i Makovce po pěkném sólu. Vítězové mají po čtyřech kolech plný počet 12 bodů. „Máme dobrý tým, sedlo si to, víme, co chceme hrát a herně až na nějaké chybičky v každém zápase dominujeme, určitě to není náhoda. Přijdou ale těžší soupeři,“ konstatoval Jakub Kříž.

Řepov – Pěčice 1:3 (0:2)

Branky: 64. Štěpán – 28. Hellmiss, 36. Makovec, 71. Kohout. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Stuchlík. Diváků: 110. Střely na bránu: 3:13. Rohy: 4:5.

Řepov: T. Hlaváč – Kučera, Siřínek, Splídek, Zuna – Vejvoda (57. K. Hlaváč), Štěpán, Vaněk, Novák – Cepka, Tyl.

Pěčice: Dufek – L. Svoboda, D. Vodháněl, Hubač, Kohout (90.+1 Kriška) – Beran (84. M. Svoboda), Skuček, Mulač, Jansa (72. Valenta) – Hellmiss (90.+1 M. Vodháněl), Makovec.