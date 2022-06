Předposlední kolo I. A třídy fotbalistům Pěčic vyšlo. Na domácím hřišti přestříleli Čelákovice 6:2 a získali jistotu konečného jedenáctého místa v B skupině této krajské soutěže. Jestli bude stačit na záchranu, ale zatím nikdo neví. „Ani jsme situaci ve vyšších soutěžích moc nesledovali. Upřímně, stejně to neovlivníme. Ale bylo by blbé z jedenáctého místa sestupovat,“ říká k neobvyklému sestupovému masakru středočeských celků v divizi, který neblaze ovlivní tři patra navazujících soutěží stoper Sokola Pěčice Ondřej Novák.

Ten prožil v sobotu výjimečný zápas. Na šestigólové výhře svého týmu se podílel čtyřmi zásahy. A to hrál prosím pěkně stopera! „První gól jsme dali z rohu, když jsem si naběhl na přední tyč a nedal jsem brankáři šanci,“ začíná popis svých přesných zásahů Novák. Další dva pak přidal z penalty: „První jsem kopnul doleva a u té druhé jsem to na poslední chvíli změnil na pravou stranu. Ale u té zůstal gólman stát na místě, takže to bylo vlastně jedno.“ Poločas vyhráli domácí 3:1.

OBRAZEM: Mocný finiš Pěčic, Čelákovice sestřelil Ondřej Novák

Pak se trefil Beran, ale hosté snížili na 2:4. Pátým gólem ale jejich odpor uzemnil v 69. opět Ondřej Novák. „Ten čtvrtý gól byl asi nejhezčí. Vyvezl jsem balon, po cestě jsem ho ztratil, ale hned znovu získal,“ popisuje Novák a pokračuje: „Pak jsem si narazil s Filipem Beranem a šel jsem sám na branku. Viděl jsem, že je brankář hodně venku, tak jsem ho přeloboval.“

Nakonec z toho byla pohodlná výhra 6:2. „Po dlouhé době jsme vypadali dobře i herně. Ale hlavně jsme konečně chytili začátek zápasu, s tím jsme měli v poslední době velké problémy. Teď jsme dali brzo gól, byli jsme klidnější a celý zápas jsme soupeře přehrávali,“ dodává Novák.

Jeho tým čeká poslední zápas sezony v nedalekých Luštěnicích. V Pěčicích všichni doufají, že nebude na nějakou dobu poslední v A třídě…