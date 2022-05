„Chtěli jsme co nejdéle udržet nulu, pak bychom snad mohli něco uhrát, ale brzy jsme dostali gól a tím se to celé rozpadlo,“ konstatoval hostující kouč Libor Pala. „Rozhodlo, že jsme brzy proměnili své šance,“ souhlasil domácí trenér Aleš Kohout. „Soupeř potom také nějaké měl a zápas se mohl vyvíjet jinak. Celkově jsme ale byli lepší a zvítězili zaslouženě, i když tak jednoduché, jak napovídá výsledek, to nebylo.“

Slovanu svitla naděje ve 33. minutě. Na roh malého vápna dostal křížnou přihrávku Jan Riesz, neukvapil se a zkušeně prostřelil brankáře Vránu. Ten hned vzápětí vyrážel na roh Lovětínského ránu z úhlu. Šlo ale jen o chvilkové vzepětí poděbradských fotbalistů. Druhý poločas se již odehrál prakticky celý na jejich bránu.

OBRAZEM: Úspěšná stíhačka Chotětova, v okresním derby se body dělily

Domácí si dlouho pohrávali s osudem, když Rakouského centr napálil Charvát z voleje kousíček nad břevno, poté Majdl těsně minul bránu ze samostatného nájezdu. A to ještě řadu dalších slibně rozjetých akcí Hradiště ani do zakončení nedotáhlo.

Až v 65. minutě Bernard smolně při odkopu místo míče trefil Rakouského do nohy a z nařízené penalty zvýšil opět Sabol. Vítězství ještě zpečetil střídající David Sedláček, jehož střelu po zasekávačce tečoval do protipohybu vlastního brankáře na 4:1 poděbradský Štěpánek.

„Hrajeme fyzicky náročný fotbal, který se lidem líbí. Soupeře dostáváme pod tlak, bojujeme, vytváříme si šance a dáváme góly,“ pochválil mužstvo trenér vítězů Aleš Kohout.

Fotbalisté Bousova s pomocí břeven obrali vedoucí Pšovku

„Musím uznat, že domácí byli důraznější a rychlejší. Máme v průměru starší mužstvo a na ty mladé dravce jsme nestačili. Jsou fotbalově o stupínek výš než my,“ uznal poděbradský Libor Pala.

„Zvládli jsme první část těžké série, teď jedeme do Hlízova, kde se hraje špatně, pak máme doma Pšovku. Bude to napjaté až do konce soutěže, pořád patříme do boje o první místo,“ těší Aleše Kohouta.

Mnichovo Hradiště – Slovan Poděbrady 4:1 (2:1)

Branky: 5. a 65. z PK Sabol, 19. Knobloch, 80. Sedláček – 33. Riesz. Rozhodčí: Pejša. ŽK: 0:2. Diváků: 205. Střely na bránu: 7:2. Rohy: 8:2.

Mnichovo Hradiště: Vrána – Svoboda, Pokorný, Zajíček, Vegricht – Mihalík, Knobloch, Sabol, Charvát (70. Macek) – Rakouský (79. Pešta), Majdl (61. Sedláček).

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Sekera (61. Říha), Štěpánek, Borovička, Ber – Havrda (61. Mišák), Bernard (83. Hron), Švára, Riesz – Hran Ca, Lovětínský (61. Stánok).