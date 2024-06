Kritizuje přitom stávající systém nastavený v soutěžním řádu, charakter a nastavení některých klubů. To vše se podle něj odráží v následném prostředí, podmínkách pro fotbal o úroveň výš nad krajskými soutěžemi, tedy v soutěžích Řidící komise Čechy. „I když je to podle řádů, morálně je to obrovské sportovní narušení soutěže,“ má jasno i jako člen výkonného výboru středočeského svazu.

„Ano, byli jsme třetí nejhorší. Jednoznačně. Respektuji i to, že kdyby padaly tři týmy, tak jsme spadli. Ale vadí mi ten proces, že se to dozvíte deset dní po ukončení soutěže,“ reagoval Ondřej Knobloch na dodatečný sestup svého Mnichova Hradiště a dalších dvou klubů v kraji.

Do jak mrzuté situace se klub od Českého ráje dostal? „Máme v našem okolí i nějakou sociální a sportovní odpovědnost. Po bezprostřední spontánní radosti z utkání v Doksech a potvrzené záchraně vzhledem k vývoji v naší skupině i v divizích z nás všechen stres spadl. Všem našim fanoušků, členům klubu, včetně našich partnerů, zástupcům města, které nás jako klub výrazně podporuje, jsme sdělili, že jsme se zachránili a že to bude příští rok lepší," líčí a close info Zdroj: SKFS zoom_in Ondřej Knobloch pokračuje: „Po závěrečné rozlučce se s hráči i trenéry minulý pátek rozejdete, uděláte tréninkový plán, nastavíte přátelské zápasy, podle soutěže si doladíte možné doplnění kádru i přestupy a v pondělí se dozvíte, že je všechno jinak. Teď budu všem sdělovat, že to vlastně neplatí a vše je jinak, že nehrajeme kraj, ale A-třídu. Sranda bude, když vám pak na začátku přípravy pět hráčů vzkáže, že níž pokračovat nebudou, jste marnej, protože v půlce července neseženete nikoho,“ čílí se Ondřej Knobloch.

Připomíná zároveň lavinový efekt napříč soutěžemi. Dodatečný sestup se totiž týká i Staré Boleslavi v I. A třídě, Vyžlovky v I. B třídě a okresních soutěží na Praze-východ. „Všechny týmy se tohle dozvěděly po ukončení soutěží, jako my," vadí Knoblochovi. Volá proto po systémových změnách, které by v budoucnu podobným obratům o 180 stupňů předešly. Klubům nechce upírat právo, aby se rozhodly, jakou soutěž například s ohledem na finanční možnosti chtějí hrát. Závazně a nejlépe pod hrozbou finanční sankce by tak ale měly učinit nejpozději do skončení soutěží a nespekulovat až do nejzazšího možného termínu.

Předešlo by se tak nejspíš i licitacím, kdy si klub s právem vyšší soutěže řekne o finanční podporu (na autobus) tomu ohroženému sestupem. I s tím se Ondřej Knobloch v uplynulých dnech setkal. „Já jsem ten, který záchranu řeší pouze na hřišti,“ objasnil, proč odmítl.

Konkrétně u Poříčan a Velimi příliš nechápe, proč tolik investují do kádru, aby hrály nahoře, když se následně nechtějí posouvat sportovně dál. Podle informací, které má, jde o čistý kalkul ze strany hráčů odměňovaných za výhry.

„V divizi by jednak jezdili dál, ale hlavně by nevyhrávali zdaleka tak často. Co mám informace, tak řada hráčů řekla, že pokud by se hrála divize, odejdou. Jen si honí ego. To platilo stejně tak i v minulých letech, u jiných týmů. Navíc v klubech nerozhoduje o sportovním nastavení vedení klubu, ale jeden mecenáš, nebo dokonce hráči. Tak proč raději nehrají s nějakými místními kluky soutěž, na kterou přirozeně mají? Ušetřili by peníze a nechali by fotbal jako sport v přirozeném motivačním prostředí. Tohle nedává sportovně ani moráně smysl,“ vzkázal na Kolínsko.

Přitom třeba právě Velim Ondřej Knobloch nedávno chválil spolu s Dobříší za přístup k zápasům v posledním kole, kdy už Hradiště nemělo osud ve své moci. Euforie ze záchrany a motivace do fotbalu se ale nakonec během chvíle stočila k bodu mrazu. „Celý náš klub žil tím, že jsme se zachránili, dělali jsme pro to všichni maximum do posledního kola. A teď vám týden potom napíšou: Sorry, spadli jste,“ smiřuje se Ondřej Knobloch s takovým scénářem jen těžko.