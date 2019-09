První poločas odstartoval svým únikem Vitmajer, ale moment překvapení prováhal a brankáře nechal poprvé vyniknout. Na druhé straně zazářil Majzlan, který vychytal Saidla. Ve 14. minutě stálo při Majzlanovi štěstí, Matějovský orazítkoval břevno. O chvíli později to bylo na šance 2:2. Boško promarnil opět sólo únik. Ve 40. minutě se prosadil Petr Vitmajer, v ideální pozici nedal brankáři sebemenší šanci. Závěr poločasu ovšem patřil hostům, a pouze skvělé zákroky bakovského brankáře udržovaly domácí naděje na zisk dalších bodů. Nejprve ho z úhlu nepřekvapil staroboleslavský Bláha, přesný pokus z blízka reflexívně pravačkou vykopl. Excelentní zásah si připsal v poslední minutě, po tygřím skoku vyrazil hlavičku levou rukou na roh.

Pojistku měl na noze Bartoň. Hostující brankář si zahrával s ohněm a přišel o míč. Před překvapeným záložníkem už byl jen jediný úkol, trefit prázdnou branku. Bohužel prostor netrefil. O šest minut později František Bartoň netrefil pro změnu ideálně míč. Obraný odkop poslal do vlastního vápna přímo před hostujícího Vodáka, staroboleslavský snajpr výhody chladnokrevně využil a vyrovnal. Hra poté sklouzla do nudné podívané. Dvojité střídaní částečné oživilo hru, Somr s mladším Vitmajerem dělali na pravé straně průvan. Utkání se dohrávalo především před staroboleslavskou brankou. Bakov sérií rohových kopů se snažil překvapit soupeřovu obranu, hráči při jejich exekuci vyzkoušeli několik signálů, ale marně. Hosté vše zvládli hlavně proto, že bakovské střelecké pokusy končily vysoko nad brankou. Hostující gólman si mohl oddychnout a za remízu byl s kolegy vděčný. O druhém bodu musel rozhodnout penaltový rozstřel. V něm unavení hosté selhali, do sítě za Majzlanovy záda dostali míč pouze jednou, dvakrát ho poslali na břevno a jednou mimo.

Bakov – Stará Boleslav 2:1 pk

Branky: 40. P. Vitmajer – 53.Vodák.

Bakov: Majzlan – Hozák (58. T. Vitmajer), Resl, Kvapil, Mareš – Brož (78. Takáč), Hůlka, Prokůpek, Bartoň (58. Somr) – P. Vitmajer (90. Beránek), Boško.

ROMAN VANĚK