S Baníkem Ostrava získal titul, v dresu Mladé Boleslavi vybojoval vítězství v Českém poháru. Český fotbalový útočník má nyní namířeno do poděbradského Slovanu hrajícího krajskou I. A třídu.

„Mělo by to být domluvené. Pokud vše dopadne, počítáme s tím, že by u nás mohl Lukáš stihnout alespoň dva zápasy v měsíci,“ uvedl trenér poděbradského celku Libor Pala. „Bylo by to pro nás velké posílení ofenzivy. Výborně si kryje míč, těžko se mu balon odebírá. A jeho zkušenosti jsou obrovské,“ pochvaluje si Pala.

Pro třetiligové Zápy by byl už Magera nezajímavý. Při pracovním vytížení v prvoligové Mladé Boleslavi by bylo hodně těžké skloubit ještě dojíždění do Záp. Takže přichází na řadu Slovan.

Nyní záleží především na tom, jak dopadne jeho vyjednávání o dalším setrvání v mladoboleslavském klubu. „Předběžně jsme domluveni,“ hlesl sám Lukáš Magera. „Pokud se vše doladí v Boleslavi, budu hrát s největší pravděpodobností na Slovanu. Jiná varianta ani není. S klukama jsem už trénoval, takže pokud budu moct a budu mít volno v Boleslavi, půjdu klukům pomoci,“ uvedl Magera.

Ten se zná s trenérem Palou už ze svého působení v Ostravě, navíc mají příbuzenský vztah. „Zase jsme se sešli po tolika letech,“ usmál se Magera.

Pokud půjde všechno podle představ všech zainteresovaných stran, mohl by se Magera objevit na hřišti v dresu Slovanu už v sobotu v zápase se Sokolčí.

Jeho hráčská kariéra je hodně bohatá. Osmatřicetiletý fotbalista si zahrál za Baník Ostrava, Mladou Boleslav, Kladno, nebo Zbrojovku Brno, v zahraničí si vyzkoušel rumunský Temešvár, nebo anglický Swindon Town.

Čtyři zápasy odehrál za českou reprezentaci, za jednadvacítku nastoupil ke dvanácti střetnutím a dal v nich dvě branky. Rodák z Opavy začal svoji fotbalovou kariéru v Dolním Benešově, odkud v průběhu mládeže zamířil do Baníku Ostrava.