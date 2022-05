Oba týmy měly shodný počet bodů, a tak se čekal tvrdý boj. Po vyrovnání domácích po změně stran to už vypadalo na dělbu bodů, tu však odmítl Němec, který vstřelil vítězný gól v poslední minutě. A to byl na hřišti pět minut.

„Možná na nás dopadla tíha daného zápasu a svázala nám nohy. Osobně si myslím, že vyhrál šťastnější a produktivnější tým,“ komentoval smolnou porážku brankář a kapitán Dobrovice Ondřej Bartoš.

Velimi podle jeho slov vyšla taktika zabezpečené obrany a rychlých protiútoků, ze kterých vstřelila obě branky. „Zápas jsme ztratili především chybami v obraně, kde jsme byli na můj vkus velmi laxní a byli za to potrestáni. Ale hlavně ve zmíněné produktivitě, kdy jsme neproměnili šance, které jsme měli a naopak hosté vstřelili ze tří šancí dvě branky,“ vypočítal důvody, proč s týmem znovu ztrácí na čelo tabulky.

„Čtyřiadvacet kol jsme dotahovali ztrátu na Velim, a když se nám to podařilo, tak jsme hlavně pro naše diváky a vedení chtěli tento šlágr zvládnout za tři body a posunout se do čela, což se nám bohužel nepodařilo,“ mrzelo Bartoše.

Už jen polemizovat mohou u cukrovaru o tom, zda se v závěru raději neměli více spokojit alespoň s remízou. Touha po stoprocentní odplatě za podzimní porážku nakonec stála i bod. „Hráli jsme na vítězství a nekalkulovali,“ potvrdil brankář, co bylo za vyrovnaného stavu na hřišti patrné.

„Kluky musím pochválit, že i když jsme museli dotahovat a pak se nám podařilo srovnat, snažili se vývoj překlopit na naší stranu. Paradoxně z naší standardní situace v úplném závěru jsme bohužel inkasovali. Nezbývá nám, než vyhrát zbývajících pět kol a čekat na dvě ztráty Velimi. Míč je kulatý a stát se může cokoliv,“ neodepisuje Ondřej Bartoš svůj tým z boje o prvenství.

V hostujícím táboře zavládlo po závěrečném hvizdu nadšení. „Jsem spokojený s tím, jak kluci dodržovali taktiku. Po taktické stránce to byl velmi dobře zvládnutý zápas,“ pochvaloval si trenér hostí Radek Kulhánek.

„Podařilo se nám brzy vstřelit branku. Poté jsme dobře bránili a odolávali domácím. Občas při nás stálo i štěstí. Aktivně jsme napadali a hrozili z kontrů,“ popisoval průběh hry v první půli Radek Kulhánek.

„Po změně stran hráli domácí vabank. V 67. minutě se jim po nacvičené akci podařilo vyrovnat. Bylo vidět, že chtějí vyhrát, protože podzimní zápas jsme vyhráli my. Vše vsadili na útočnou kartu. My však dobře bránili. V devadesáté minutě se nám povedl jeden brejk, kdy šel Němec z půlky sám na bránu a proměnil. V závěru jsme to už odbránili,“ oddechl si Radek Kulhánek.

Utkání před nadprůměrnou návštěvou 250 diváků odřídil prvoligový rozhodčí Petr Hocek, což se u aktérů setkalo s velmi kladnou odezvou. „Je jedině dobře, že takové utkání řídil zkušený rozhodčí a na hřišti to bylo znát. Utkání zvládl velmi dobře. Někteří rozhodčí v této soutěži by si z něj měli vzít příklad. Za sebe bych byl pro, aby takto byla řízena všechna utkání," kvitoval delegaci středočeské špičky Ondřej Bartoš s tím, že k celkovému fair play duchu utkání přispěly i oba týmy.

Dobrovice - Velim 1:2 (0:1)

Branky: 67. Volf – 15. Kukal, 90. Němec. Rozhodčí: Hocek. ŽK: 2:2. Diváci: 250.