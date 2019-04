Sedm žlutých karet, jedna červená už v prvním poločase, výměny názorů domácích činovníků s rozhodčími – na lavičce, v kabině a nakonec i v zápise o utkání…

V Zárybech se během emocemi nabitého utkání I. A třídy nesrovnali s metrem rozhodčích v čele s hlavním Kvasničkou. Co víc – měli za to, že padesátiletý sudí řídil zápas jednostranně ve prospěch hostů z Boleslavska.

„Hráli jsme bohužel proti čtrnácti,“ měl jasno kapitán poražených Daniel Krulich.

„Utkání bylo ovlivněno snahou rozhodčích Kvasničky a Hlavničky poškodit domácí mužstvo,“ přidal se vedoucí Záryb Jaroslav Bureš a mluvil o zcela nedůstojném způsobu řízení zápasu.

Domácí po střelách z úvodu a závěru poločasu nabrali dvougólovou ztrátu. Nejvíce je ale v prvním poločase načalo vyloučení Josefa Šťovíčka. Jednoho z mladíků Hlavnička odeslal ze hřiště po dvaceti minutách za odstrčení soupeře před rozehráním rohového kopu Záryb.

„Červená byla udělena účelově a nedůvodně,“ uvedl Bureš s tím, že rozhodčí nezohlednil, že vyloučený se snažil vymanit z „intenzivního“ držení protihráče. „Ke vzájemnému kontaktu hráčů došlo bez porušení pravidel,“ trval na svém rozhodčí.

I v deseti se ovšem hostitelům podařil husarský kousek. S přispěním vlastence Kosmonos a trefy Jana Schütze mladšího drželi necelých deset minut před koncem nejméně bod. Jenže zápas nakonec trval ještě o šest minut déle a v nastavení přišel gól na 2:3.

„Dneska nebyl důležitý výsledek, ale srdíčko, které jsme do hry dali. Bohužel život někdy není spravedlivý a ten fotbalový v Česku obzvlášť, my ale máme čistý svědomí a nadále podporujeme a věříme ve fair-play,“ chlácholili se později hráči.

Utkání mělo dohru ještě na zadní straně zápisu. Domácí podali oficiální protest. Chtěli především uvést na pravou míru podle nich účelově zavádějící tvrzení ve zprávě rozhodčího. A zdaleka nejen v popisu Šťovíčkova osobního trestu.

Vedoucí mužstva Bureš mimo jiné vyvracel nařčení z urážek v kabině rozhodčích po skončení zápasu: „Je pravdou, že jsem jim odmítl podat ruku, což jsem jim vysvětlil tím, že ruku podávám pouze slušným lidem. A to rozhodčí Kvasnička a Hlavnička nejsou, alespoň se během zápasu a po něm tak nechovali,“ uvedl někdejší ministr, podle kterého to byl naopak hlavní sudí, kdo během utkání nevybíravě urážel hráče a hledal záminky pro udělování žlutých.

Upřesnil také údajně vyřčené věty, že se postará o to, aby rozhodčí skončili. „Rozhodčímu Kvasničkovi jsem řekl, že do Záryb přijeli se zjevnou motivací znechutit nám fotbal a dosáhnout toho, abychom skončili, ale ve skutečnosti se jim podařil opak, tedy že jsme získali silnou motivaci usilovat o to, aby takoví rozhodčí neškodili fotbalu a skončili oni.“

PRVNÍ INKASOVANÝ GÓL DYNAMO NEMRZEL

Na Dynamu a Pšovce proti tomu končily zápasy baladicky, a to včetně výsledku. Oba týmy porazily soupeře nejtěsnějším rozdílem.

V Mělníku se jediným střelcem utkání s Rejšicemi stal Radim Dvorný. Pro nejlepšího střelce týmu v loňské sezoně šlo o třetí zásah v té aktuální. Po závěrečném hvizdu si oddychl nejen proto, že se s týmem urval soupeři na šest bodů.

„Pro mě to byl zápas zmařených šancí,“ připomněl nejméně dvě tutovky, z nichž neskóroval – na rozdíl od šťastného zakončení mezi nohy brankáře v 72. minutě. „Jednou jsem to vyndal z brány, protože jsem podběhl míč, podruhé jsem překopl bránu,“ vrátil se do utkání, v němž si šance vytvořili i hosté. Martin Šanda ale zůstal i podruhé v řadě neprůstřelný.

Na půdu vedoucích Kosmonos tak Pšované pojedou povzbuzení dalšími důležitými body, které je posunuly dokonce do lepší poloviny tabulky.

Minulý cenný venkovní zisk u lídra potvrdilo i Dynamo. V prvním opravdu domácím utkání svěřenci trenéra Kaplana přetlačili lépe postavené Klecany.

Základ k výhře položil Holý, který se po zastřelování v úvodních šancích postavil k penaltě a ztrestal hraní rukou. Jak se později ukázalo, důležitou pojistku přidal krátce po změně stran Kučera po výzvě od Valdy.

Bezmála čtyři zápasy trvající jarní neprůstřelnost Zavadilovi pokazila až hlavička Pfeifera v závěru.

SKUPINA A

Nelahozeves – Klecany 2:1 (1:0)

Branky: 28. Holý z pen., 51. Kučera – 85. Pfeifer. Rozhodčí: Vaňousek. ŽK: 3:3. Diváci: 50.

SKUPINA B

Pšovka – Rejšice 1:0 (0:0)

Branka: 72. Dvorný. Rozhodčí: Hanák. Bez karet. Diváci: 100.

Záryby – Kosmonosy 2:3 (0:2)

Branky: 50. vlastní, 81. Schütz – 3. Král, 42. Kiceluk, 90. Valenta. Rozhodčí: Kvasnička. ŽK: 7:2. ČK: 21. J. Šťovíček (Z.). Diváci: 100.