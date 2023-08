Suverén minulého ročníku I. B třídy se neztratí ani o soutěž výše. Loni pátý Hlízov si na kosmonoský kopeček přijel pro potupnou sedmigólovou nakládačku od tamního béčka, kterému vydržel vzdorovat jen v úvodní čtvrtině zápasu a pak opět v jeho závěru, kdy už domácí viditelně zvolnili.

I. A třída, 2. kolo (1. hrané): SK Kosmonosy B - Fotbal Hlízov (7:1), 13. 8. 2023 | Foto: Karel Jedlička

„Mužstvo bych chtěl pochválit a poděkovat za přístup k úvodnímu utkání, které přestože skončilo jednoznačným výsledkem, nebylo pro nás vůbec jednoduché,“ komentoval výhru staronový trenér rezervy Daniel Jireš.

Zpočátku debaklu hostů nic nenasvědčovalo a více než dvacet minut se hrálo bez branek. Podle kouče Kosmonos se v úvodních čtvrthodině projevil respekt jeho týmu z nové soutěže.

„Byli jsme malinko zaskočení, soupeř byl velmi aktivní a do naší šestnáctky létala spousta centrovaných míčů, se kterými si naše obrana dokázala poradit,“ popsal Jireš, podle kterého přišel po nevyužité velké šanci na každé straně s prvním vstřeleným gólem. „Po zbytek zápasu jsme byli lepším týmem a svou převahu jsme dokázali potvrdit dalšími brankami,“ těšilo asistenta divizního áčka.

Dobrovické góly nepřišly ani s posilou, Kosmonosy se čtyřkou i doma

Kanonádu zahájil po rychlé kombinační souhře dorážkou zblokované střely ve 24. minutě Adam Fišer. Ve 33. dovedl sólový průnik do úspěšného konce Jaromír Boxan a za pouhé dvě minuty se trefil opět Fišer střelou z levé strany na zadní tyč. Po faulu v pokutovém území mohl Fišer ve 43. minutě završit hattrick, jenže penaltu mu zkušený Míšek vyrazil do strany. Hlízovu to však v důsledku nepomohlo, protože centrovaný míč se vrátil před bránu a Vít Žďánský hlavou z bezprostřední blízkosti zavěsil na 4:0.

Kdo by čekal, že kosmonoský elán po přestávce opadne, musel se dál divit. Neuplynulo ani pět minut a Hlízovu zpíval kanár. Nejprve Havlas přihrál pod sebe Boxanovi, jehož střelu Míšek vyškrábl, ale dorážející Vojtěch Zajíček se nemýlil. Hned po rozehrání pak vybojovali domácí roh a po něm propálil brankáře opět Zajíček z voleje jesličkami.

Největší šanci propásli hosté v 63. minutě. Po rohu vyrážel Kindl jedovku Jilemnického a dorážející Tichý zblízka trefil tyč. Udeřili naopak domácí náhradníci, když Husák důrazem vybojoval míč na pravém křídle, vylákal brankáře a předložil před bránu, do které doklepl sedmnáctiletý Jakub Stacha na 7:0. Čtvrt hodiny před koncem už jen kosmeticky zmírnil obří debakl po Švábově trestném kopu volejem Matěj Jilemnický.

Po dvou sestupech Horky padly v A-třídním derby v Luštěnicích

„Výsledek hovoří za vše,“ nevěřil vlastním očím při pohledu na výsledkovou tabuli trenér Hlízova David Linhart. „Dvacet minut jsme hráli celkem dobře, měli i tři šance, které jsme neproměnili, ale jakýkoliv nakopnutý balon nám dělal neuvěřitelné problémy. Po hrubých chybách jsme darovali soupeři góly na zlatém podnose,“ zlobil se kouč poražených.

„Musím ale přiznat, že domácí hráči hráli poctivý a jednoduchý fotbal, který nám nevoněl. Největší rozdíl byl v pracovitosti hráčů. Po prvním gólu jsme se nepochopitelně sesypali, což při zkušenostech týmu vůbec nechápu. Takže bilance sedm gólů, dva zranění hráči,“ soukal ze sebe pořádně rozladěný kouč Linhart.

Kosmonosy B – Hlízov 7:1 (4:0)

Branky: 24. a 35. Fišer, 48. a 50. Zajíček, 33. Boxan, 43. Ždánský, 67. Stacha – 76. Jilemnický. Rozhodčí: Němeček. ŽK: 1:3. Diváci: 85. Střely na bránu: 11:5. Rohy: 5:5.

Kosmonosy B: Kindl – Motyčka (56. Kraus), Zeman, Skramuský, Fořt – Strouhal (65. Husák), Havlas, Žďánský, Zajíček (56. Stacha) – Fišer (65. Husák), Boxan (65. Hucaljuk).

Hlízov: Míšek – Kubín, J. Růžička, Šesták (36. Kruliš), Jilemnický, Vančura, Tichý, Martínek (46. M. Šváb, 56. T. Šváb), P. Růžička (49. Málek), Hačka (46. Vojtíšek), Král.