Poslední Rejšice proti Slovanu Poděbrady obratem v první půli podruhé během podzimu zakusily, jaké je to mít nad soupeřem alespoň o gól navrch. Vyrovnání ještě před přestávkou ale nevěštilo nic dobrého. Hosté už po pauze žádné další komplikace nepřipustili a vyhráli jednoznačně 7:2.

Domácí do půle přiblížil na kontakt po rohu hlavičkující Ondřej Klíma. Střelecké manévry šestatřicetiletého útočníka, který v mládeži prošel Mladou Boleslaví a později si zahrál i v divizi, přerušil ještě druhý z Klímů – František – poté, co zužitkoval přihrávku Šolce. Třetí a poslední záblesk naděje svitl ještě v 75. minutě po střele Donáta na 3:5. Poslední slovo ale měli hosté.

Hostující trenér David Lihart žehral na problémy se sestavou, přesto měl za to, že si jeho tým prohrál zápas prakticky sám. „Na vyložené šance to bylo minimálně pět nula pro nás, dokonce jsme ani nedali penaltu. Domácí jenom nakopávali a přestože se mi náš výkon v obraně nelíbil, tak se moc neprosazovali, gól jsme dostali po hezké střele z dálky. Neodehráli jsme podle mě špatné utkání, ale bez gólu se holt vyhrát nedá,“ láteřil Linhart.

Jeho tým mohl hned zkraje druhé části vedení ztratit. Hostující exekutor ale poslal penaltu nařízenou za strčení protihráče (podle zápisu) vedle. „Asi to tak mělo být,“ ulevil si Kohout, podle kterého mohly ve druhé části skórovat oba celky.

„Zápasu by podle průběhu asi slušela remíza. Na druhou stranu, z našeho pohledu, už jen tím, že nebyla proměněná penalta, která se podle mého názoru pískat neměla, jsme si tři body zasloužili,“ připomněl trenér Hradiště Aleš Kohout jeden ze stěžejních okamžiků zápasu.

JIŘÍ DALEKOREJ patří k dlouholetým útočným hrozbám Čelákovic, v Dolním Bousově to potvrdil. | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Pouze Mnichovo Hradiště se ve víkendovém kole fotbalové I. A třídy blýsklo z celků z Boleslavska bodovým ziskem. A ne ledajakým. Svěřenci trenéra Kohouta ukončili v přímém souboji o druhou příčku téměř dva roky trvající neporazitelnost Hlízova. Jedinou brankou chvíli před půlí se o to postaral Martin Sabol. Domácí přečkali i kritickou chvíli v podobě penalty.

