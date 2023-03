Fotbalisté Sokola Nespeky opustili první místo v krajském přeboru, když jejich šestizápasovou sérii bez porážky ukončilo Mnichovo Hradiště. Domácí nováček si naopak připsal pátou výhru v řadě.

Krajský přebor, 18. kolo: Mnichovohradišťský SK - Sokol Nespeky (3:1), 19. 3. 2023( | Foto: Karel Jedlička

Pro domácí začal zápas úžasně, už ve 2. minutě jejich kapitán Jiří Zajíček uklidil odražený míč po rohovém kopu k tyči. Byla to první a také na dlouho poslední přímá střela obou mužstev. Na výborně připraveném hřišti hráli soupeři přízemní kombinační fotbal, ale přes pozorné obrany se jen zřídka dostávali na dostřel. Výjimkou byla 12. minuta, kdy po Sedláčkově sklepnutí pod sebe ofoukl zadní tyč křížnou střelou Sabol.

Nespeky se teprve v předposlední minutě dostaly k přímé střele, také ze standardky a také skončila v síti. Dlouhý nákop Jaroslava Sniščuka využil přesnou hlavičkou Lukáš Hronek – 1:1. Gól do šatny přesto mohl patřit domácím, kdyby Jakub Rakouský v nastavení zcela sám zblízka propálil Václava Drážka.

Foto: Za juniorku vystřílelo první jarní výhru celé útočné trio

Hradiště angažovalo až v den zápasu místo nemocného Vrány posilu do brány, úvalského Davida Řemínka. Ten musel být neustále ve střehu, příležitost blýsknout se efektním zákrokem dostal až v 64. minutě při Melicharově prudké ráně z úhlu. Debutant mezi tyčemi působil jistým dojmem, za obdržený gól nemohl. „Jsem velmi rád, že se povedlo najít variantu za Vrániče, když onemocní, musel bych jinak do brány já. Ta spolupráce by nám mohla vyhovovat,“ uvedl trenér Mnichova Hradiště Aleš Kohout.

Naopak po kolmici posily z Bělé Stanislava Pitlouna nevyzrál z nájezdu na Drážka Martin Sabol. Hradišťského záložníka to nemuselo dlouho mrzet, v 72. minutě propálil brankáře z voleje jesličkami po Pitlounově přetaženém centru – 2:1.

„Měli jsme víc šancí než soupeř a oddechli jsme si, že svou třetí Sabol využil,“ konstatoval Aleš Kohout. „Soupeř pak musel jen nakopávat míče a my jsme častěji chodili do brejků. Jejich středová řada nebyla špatná, mají rychlé hráče, ale měli jsme je dobře přečtené.“

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Další nájezd připravil pro změnu Sabol Jakubu Radačovskému, jemuž však míč smůlovatě utekl pod Drážkovo tělo. V 95. minutě se na poslední trestný kop vydali všichni hráči Nespek, domácí se ubránili a mohli uhánět na gólmana ve čtyřech. Lukáši Novákovi padl Václav Drážek pod nohy a vypadalo to na další blamáž, jenže míč vydoloval David Sedláček a do odkryté brány potvrdil nečekaný triumf.

„Byl to úplně stejný zápas jako u nich, jen jsme dnes dali tři góly. Bylo to od kluků vydřené a jsem spokojený,“ shrnul Aleš Kohout.

Mnichovo Hradiště – Nespeky 3:1 (1:1)

Branky: 2. Zajíček, 72. Sabol, 90.+5 Sedláček – 44. Hronek. Rozhodčí: Poklop. ŽK: 4:1. Diváků: 207. Střely na bránu: 8:4. Rohy: 2:3.

Mnichovo Hradiště: Řemínek – Svoboda, Zajíček, Pokorný, Vegricht – Kořínek (73. Charvát), Sabol (89. Mihalík), Sedláček, Bajer (58. Pitloun) – Košek (73. Radačovský), Rakouský (73. Novák).