Hlízov – Čáslav B 1:0 (1:0)

David Linhart, trenér Hlízova: Čáslavská rezerva přijela bez posil z A týmu a my jsme zápas po středečním těžkém utkání nechtěli hlavně podcenit. Bohužel si myslím, že přesně tohle se stalo. Místo abychom je za dvacet minut zadupali do země, tak jsme hráli pomalu, lehkovážně a na pár pozicích se nám nechtělo běhat, takže fotbal se moc hezky nehrál. Čáslavští mladíci bojovali, byli organizovaní vzadu v bloku a my se do nich moc nemohli dostat. Těsně před poločasem naštěstí Šesták po náběhu z hloubky vstřelil první a jak se ukázalo tak i vítězný gól. Druhý poločas nabídl pár našich nevyužitých šancí, takže to klasicky smrdělo až do konce, jestli nám tam nějaká haluz nepropadne. Po bojovném středečním zápase jsme opět sklouzli k tomu, že jakmile zjistíme, že na soupeře asi máme, tak se nám nechce běhat, nedržíme posty, jsme lehkovážní. Na dost pozicích jsme dobré výkony nepodali a silnější tým by nás určitě potrestal. Takže navzdory vítězství jsem spokojený s druhou nulou vzadu, ale s přístupem a hrou být spokojeni rozhodne nemůžeme.

Vratislav Junek, trenér Čáslavi B: Přijeli jsme do Hlízova tentokrát bez hráčů A týmu a v útoku s dorostencem. Lavičku obsadili dorostenci dva a to bylo všechno. Postavili jsme to spíš defenzivně. Víme, že Hlízov má dobré hráče, Vančura i Maxa mají kvalitu, tak jsme hráli v bloku a fungovalo to. Zase takovou kvalitu, aby hráli do bloku, nemají, a bylo to dost vidět. Sice drželi více balon a měli převahu, ale začali to nakopávat a do žádného nebezpečného zakončení se v podstatě nedostali. My jsme hráli na brejky a dvakrát to skoro vyšlo. Gonda po centru šel sám na bránu a dal těsně vedle a podruhé, kdyby byl v malém vápně důraznější, mohl dát opět gól. Bohužel pro nás góly nepadly, a naopak při jedné chybě v obraně jsme netrefili balon a minutu před přestávkou jsme inkasovali gól. Škoda. Hráli jsme dobře, na bod to určitě bylo.