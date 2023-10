Hlízov – Slovan Poděbrady 4:1 (2:1)

David Linhart, trenér Hlízova: Zápas začal dost netradičně, když náš klíčový stoper dostal hned v první minutě přísnou žlutou kartu. Věděli jsme, že hosté budou hrát čtyři, čtyři, dva, tak jsme na to reagovali a přehrávali je zejména ve středu hřiště. Chtěli jsme je nechat opticky trochu hrát a pak hledat průnikovky do jejich pomalejší obrany. Po takové akci jsme se ujali vedení Vančurou, který udělal náběh z hloubky a obstřelil zkušeně gólmana. Druhý gól vstřelil po individuální akci Málek, který naskočil poprvé v základu a podle mě byl jedním z nejlepších hráčů na hřišti. Po penaltě hned za minutu, ke které se nebudu radši vyjadřovat, se dostal Slovan na kontakt, ale to byla jeho labutí píseň. Druhý poločas jsme rozhodli ze standardky a od šedesáté minuty podle mě nebylo co řešit. Přišlo mi, že jsme na tom byli fyzicky lépe. Mrzí mě aura okolo zápasu, protože jsem za Slovan odehrál pár sezon a myslím, že jsem tam zanechal dobrý dojem a doteď tam mám spoustu kamarádů, jak z řad hráčů, tak funkcionářů. Ale ego někoho, kdo se nedokáže přenést přes to, že jsem tam po vzájemné dohodě skončil a šel do Hlízova, z tohoto zápasu udělá vždy pomyslnou válku.

Jan Sekera, trenér Slovanu: Do utkání jsme vstoupili celkem dobře, měli jsme tam náznak nějaké šance, kterou jsme jako už tradičně vyřešili úplně obráceně, než jsme měli. Z naší útočné standardky přišel dlouhý nákop, klasika v Hlízově, nepokryli jsme hráče a prohrávali. S týmem to zacloumalo, ale úplně zbytečně. Hlavně proto, že Hlízov nemá moc mezihru, hrají jen nakopávané balony a my jsme se tomu přizpůsobili. Utkání se mi těžko hodnotí, protože s mužstvem nejsem spokojený, nicméně jsou to věci, které si musíme rozebrat sami. Každý jedinec ví, o co se jedná. Po triviální chybě jsme dostali zbytečný druhý gól, kdy hráč domácích prošel nepochopitelně středem až na penaltu a tam si v klidu zakončil. My jen koukali a bylo to zcela bez komunikace. To s námi hodně otřáslo. Do poločasu přišel faul na Koutského a měli jsme naději. Hlízov tentokrát nebyl týmem, se kterým by se nedalo hrát. Naopak si myslím, že jsme ho potkali asi ne v dobrém rozpoložení. Ve druhém poločase jsme měli patnáct minut tlak, z toho jsme nebyli schopni dát gól, protože v rozhodující chvíli zvolíme to nejhorší řešení. Pak byla penalta proti nám po nepřehledné situaci, ale ruce tam byly. Ruce tam byly z toho důvodu, že naši hráči jsou všude pozdě. Nebudu hledat žádné výmluvy, soupeř svoje šance proměnil, byl důraznější, více chtěl, šel za vítězstvím a zaslouženě bere tři body. Náš mančaft hraje na padesát procent svých možností a to se prostě vyhrát nedá.