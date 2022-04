Hradiště se po vyrovnaném boji nadechlo k náporu v závěru poločasu. Dufek vyrážel dvě dalekonosné rány kanonýra Sabola, u tyče si pokryl i Charvátovu hlavičku. Překonal ho až minutu před poločasem po Vegrichtově průniku zblízka Rakouský. „Malinko jsme se přizpůsobili soupeřově hře na nakopávané míče a útočit tady na menším hřišti do plných není snadné. V poločase jsem po hráčích chtěl, aby více centrovali, že šance přijdou,“ pravil trenér Mnichova Hradiště Aleš Kohout.

Domácí dlouho odolávali, až v 70. minutě zahrozil opět Sabol z trestného kopu a Dufek byl opět u tyče včas.

Souboj posledního s předposledním Horky doma nezvládly

Nejlepší střelec MSK nevyzrál na brankáře Pěčic v 84. minutě dokonce ani z penalty! Tu sám Dufek zavinil pádem pod nohy hostujícího Knoblocha po presinku důrazného Radačovského a Vegrichtově přihrávce před bránu. Na druhé straně se vzápětí domáhali pokutového kopu i domácí, spíše si ale za vulgární výpady k rozhodčímu mohli vykoledovat klidně dvě červené karty. „Tak to možná viděli hráči. Já se domnívám, že co rozhodčí odpískal, bylo adekvátní. Penalta byla jasná a na druhé straně měl brankář hostů ruce nad hlavou, šel si pro míč,“ neprotestoval po zápase domácí trenér Jiří Kříž.

„Divočina tady vždycky bývala,“ prohlásil jeho protějšek Aleš Kohout. „Ale nemyslím si, že za to můžou hráči Pěčic. Na okrese se všichni známe a nic si nedarujeme, ale udělal to rozhodčí, který měl včas dát žluté karty, aby to uklidnil, pak by to byl úplně jiný zápas a hráči by se chovali jinak,“ tvrdil trenér Mnichova Hradiště, který také za protesty při jiném zákroku viděl žlutou kartu.

Picava bez trenéra znovu otáčela, Tomíček uklízel třikrát za deset minut

Za stavu 1:2 se v úplném závěru odhodlaly Pěčice k hokejovému prvku, Dufek se vydal podpořit útok, jenže přišla ztráta míče a střídající Pešta našel Sabola, který už prázdnou bránu ze své páté šance trefil.

Svých pár minut na hřišti pak využil Pešta kromě přihrávky i ke gólu na 1:4 z průniku pěčickou obranou v nastaveném čase. „Závěr jsme nedohráli tak, jak jsme měli, asi chyběly i fyzické síly a nemáme ještě adekvátní náhradu na lavičce. Vysoký forvard Bartoň by se proti soupeři jako Hradiště těžko prosazoval, proto šel na hřiště až v závěru,“ konstatoval Jiří Kříž. „Myslím si, že jsme dnes byli lepším mužstvem než Pěčice a proto jsme vyhráli,“ shrnul Aleš Kohout.

Zatímco Sokol Pěčice nebodoval pošesté v řadě od úvodní jarní výhry a při očekávaném divizním průplachu středočeských klubů mu hrozí ze dvanácté příčky sestup, Hradiště na jaře získalo 19 bodů z 21 možných a začíná znepokojovat špičku tabulky.

Kosmonosy si tentokrát náskok pohlídaly, trenér Mašek chválil

Pěčice – Mnichovo Hradiště 1:4 (1:2)

Branky: 13. Makovec – 6. Radačovský, 44. Rakouský, 89. Sabol, 90.+4 Pešta. Rozhodčí: Brýl. ŽK:5:3. Diváků: 90. Střely na bránu: 3:10. Rohy: 2:7.

Pěčice: Dufek – Beran (90. Rychetský), Zítka, Mulač, Kohout – Hubač, P. Král, Skuček, O. Novák – V. Novák (86. Bartoň), Makovec.

Mnichovo Hradiště: J. Král – Svoboda, Pokorný, Zajíček, Vegricht (90.+2 Altman) – Knobloch, Sabol, Charvát, Macek (80. Nohýnek) – Radačovský (90.+2 Majdl), Rakouský (88. Pešta).