V obou poločasech se na góly dost načekalo, ale nakonec padlo po čtyřech. V první řepovské šanci trefil Cepka jen nohy brankáře Svobody. „Kluky jsem úplně nepoznával, hráli nepřesně, byla znát nervozita a soupeř nás dvacet minut přehrával,“ uvedl řepovský trenér Jindřich Holický.

Ve 23. minutě Svobodův krátký výkop přistrčil Zuna hlavou Štěpánovi a ten gólmana Záryb pěkně přeloboval. Vzápětí se navíc po náběhu na levé křídlo trefil i Váňa – 2:0. Hosté však překvapivě do poločasu stačili vyrovnat. Makovského únik po levé lajně zúročil skluzem před odkrytou bránou Školák a tentýž hráč pohotově dorazil propadlý míč po rohovém kopu na 2:2.

Také druhá půle měla pomalejší rozjezd, ovšem v 58. minutě mohl skóre otočit Martinec, jehož střelu lapil Hlaváč na čáře až nadvakrát. Pak konečně vyšel rychlý útok nováčkovi, jenže úplně volný Štěpán neprostřelil Svobodu. Dvě minuty nato neudržel Hlaváč míč a na čáře zmařil příležitost Záryb domácí obránce Novák.

Skóre se opět roztočilo v 77. minutě. Cepka provětral driblinkem obranu a jeho zpětnou přihrávku uklidil prudce pod břevno Štěpán. V 85. minutě však po rohovém kopu řepovský brankář vyrážel Sládkovu hlavičku jen před Tomla, který dorážkou zblízka znovu vyrovnal na 3:3.

Cepka to tak nehodlal nechat, pronikl opět zárybskou obranou a předložil na malé vápno vítězný gól Vaňkovi. Ten vzápětí rozjásal diváky po Váňově přihrávce do brejku pěkným jistícím lobem.

„Když mám volno v práci, jdu, mám tady srdce a s týmem by tu nebyl nikdo. Kdybychom našli druhého trenéra, dalo by se to nějak řešit i pro příští sezónu,“ zmínil domácí trenér Jindřich Holický, který původně ohlásil už na velikonoce odchod, ale po postupu z okresního přeboru dotáhl Řepov i ke klidné záchraně.

„Soutěž je těžká, strašně vyrovnaná, odvíjí se to i od toho, kolik mužstev letos padá. Všechny týmy to mají stejné, musíte hrát pořád na hranici sil. Být to normální ročník, jsme už dávno v klidu,“ vypíchl Holický. Řepov si v posledním kole zahraje o čtvrté místo a na léto už chystá posílení o čtyři hráče, jejichž totožnost zatím nechce zveřejnit.

Řepov – Záryby 5:3 (2:2)

Branky: 23. a 77. Štěpán, 87. a 89. Vaněk, 27. Váňa – 33. a 41. Školák, 85. Toml. Rozhodčí: Žáček. ŽK: 1:0. Diváků: 79. Střely na bránu: 7:5. Rohy: 1:6.

Řepov: Hlaváč – Rapyna, Novák, Havlát, Veselý – Vejvoda (46. Siřínek), Zuna, Vaněk, Váňa – Cepka, Štěpán.

Záryby: Svoboda – Toml, Schütz, Krajíček (76. V. Mikšovský), Vrtiška – Valeš, J. Mikšovský (72. Zahradníček), Martinec, Makovský – Sládek, Školák.