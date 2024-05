Podle předsedy řepovského fotbalu Miroslava Vlka byl odchod trenéra jednou z možností, s níž museli v oddíle už nějaký čas počítat. Do poslední chvíle ovšem věřili, že by k němu dojít nemuselo.

„My jsme o tom komunikovali asi dva měsíce dopředu, takže jsme byli ne připraveni, ale věděli jsme, že tento problém může nastat. Ale domluvili jsme se, že by to mohl s prací skloubit. Podle toho, co psal v pondělí, tak to prostě nejde,“ okomentoval Miroslav Vlk nastalou situaci, kterou začal okamžitě řešit. „Oslovil jsem pár lidí, kteří si v půlce sezony museli vzít nějaký čas na rozmyšlenou. Takže do nedělního zápasu (doma s SK Zeleneč) zatím mužstvo povedu já,“ nastínil přechodné řešení.

Ztráta dvougólového vedení? Podle kouče béčka umění. Pěčice dopadly ještě hůř

Vše se prý seběhlo tak rychle, že se s koučem, který byl u mužstva dvě sezony a vykopal s ním postup z okresu, ani nestačil rozloučil. V kontaktu chce ale minimálně v nejbližší době určitě zůstat. „Bude třeba na telefonu, protože nechci zasahovat do něčeho, co měl rozpracované, takže s ním o tom ještě budu komunikovat. Skončil fyzicky, ale budu s ním komunikovat. Dokud nebudu mít nového trenéra, tak hlavně s ním,“ uvedl Miroslav Vlk.

Jindřich Holický mužstvo v jeho premiérové krajské sezoně předává na velmi lichotivém šestém místě. To je při hrozbě sestupu až pěti celků ze skupiny slušnou výchozí pozicí do zbylých sedmi kol.

Petr Mařan: Slíbil jsem další dvoustovku, tak mám do padesáti co dělat

„Jedeme od zápasu k zápasu a budeme se snažit to pro Řepov udržet. Ale když to neudržíme, určitě nebudeme mít nějaké černé myšlenky,“ nedělal by Miroslav Vlk z případného pádu žádnou vědu. Účast v kraji bere už nyní jako velmi pozitivní zkušenost. „Je to velký skok z okresu do kraje, protože jsme tam nikdy nebyli. Takže jsme rádi, že jsme si to zkusili a kluci také. Je to odměna za celoroční práci, že si to vybojovali. Třeba půl mančaftu toto nikdy nezažila. Snažíme se Řepov fotbalově zviditelnit i za hranicemi okresu.“

Odcházejícímu kouči za historický počin oddílu přiznává značný kredit. „Přišel před dvěma roky a dali jsme tým nějak dohromady. Udělal u nás velký kus práce. Že se postoupilo do kraje, je i jeho velká zásluha,“ ocenil a chválil i perfektní komunikaci kouče. Že dal nyní přednost práci, předseda Vlk plně respektuje. „Já říkám, že první je rodina, práce a potom nějaká zábava, což ta zábava je fotbal. Fotbal ho neživil. My se pokusíme někoho místo něj sehnat, i když to je v půlce sezony velmi těžké,“ uzavřel Miroslav Vlk.