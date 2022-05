Pro Záryby se pět inkasovaných gólů stalo v jarních venkovních odvetách prakticky normou, tentokrát se ale tým z odfláknutého prvního poločasu zmátořil.

„První poločas jako by se po hřišti pohybovaly pouze naše stíny. Chyběl pohyb, důraz, kupili jsme chyby v rozehrávce,“ komentoval třígólovou nadílku jeden z trenérů František Šindelář.

Soupeřovu sérii ukončili po dvanácti zápasech, vlastní na tucet natáhli

Do druhé půle vyběhl na hřiště úplně jiný tým. „Zvedli jsme sebevědomí, zpřesnili hru, začali více využívat křídla a sypali do vápna jeden centr za druhým,“ popsal Šindelář, co předcházelo návratu do hry o body.

Jenže ty nakonec i tentokrát proklouzly mezi prsty. „Hloupou chybou v obraně jsme soupeři umožnili ještě jednou skórovat. Je smutné, když dáme venku čtyři góly a nevyhrajeme. První půle nás stála body,“ dodal zklamaný Šindelář, jehož tým má na Rejšice už jen pět bodůk dobru, pořadí skupiny nově uzavírá FC Mělník.

