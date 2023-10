V Rejšicích se utkal předposlední s druhým celkem 1. A třídy. Po zápase ovšem zněl z hlízovské šatny pokřik „Tak jsme první, no a co“, který dal kolemjdoucím jasně najevo, kdo vyrovnaný zápas gólově ovládl.

I. A třída, skupina B, 9. kolo: SK Rejšice - Fotbal Hlízov (0:2), 30. 9. 2023 | Foto: Karel Jedlička

Postavení v tabulce nebylo na hřišti v prvním poločase nijak znát. Rejšice držely s favoritem krok, i když spíše než o kroku by se dalo hovořit o klopýtání. Hostům se vůbec nedařila rozehrávka ani koncovka a celý poločas se odehrál prakticky bez šancí mezi šestnáctkami. Pouze Vančurova hlavička domácí vystrašila, ale přistála na horní síti.

Za domácí zahrozil ve 39. minutě po pěkné Peštově uličce do běhu Zikmunda, průnik však zakončil křížnou střelou metr vedle brány. Před přestávkou tečoval Vančurův střílený centr ve skluzu těsně vedle hlízovský kapitán Maxa.

Krátce po přestávce narazil Vojtíšek Jilemnickému a jeho pas za obranu zpracoval po odskoku o trávník mistrovskou šajtlí v přesný lob přes vyběhnutého brankáře střídající Michal Kruliš. Rejšický gólman Štipl se pak vyznamenal robinzonádou při trestném kopu Vančury z 18 metrů, jenže vzápětí si vybral hodně slabou chvilku. Na další přímý kop hostujícího Vojtíška vyběhl do vzduchoprázdna a Jiří Růžička ho hlavou snadno přehodil do odkryté brány – 0:2.

„Bohužel se nám opakují špatné vstupy do druhých poločasů, to nás sráží dolů a pak už je to hrozně těžké,“ hlesl rejšický trenér Luděk Kokoška. „Už v první půli se nám dvakrát dostali nabíhající hráči za obranu. Nedokázali jsme se poučit, tak nás soupeř vytrestal. Při druhém gólu nešlo jen o chybu brankáře, hlavičkující hráč měl určeného osobního strážce a přitom skákal úplně sám,“ vypíchl klíčové momenty Kokoška.

Domácí nováček neměl, čeho se chytit, a když dostal v 74. minutě druhou žlutou jeho nejlepší střelec Zörkler, bylo po nadějích. Hlízov si nepěknou, ale cennou vydolovanou výhru v přesilovce pohlídal.

Rejšice, které se do soutěže vrátily po roce z druhého místa v 1. B třídě díky odhláškám, zůstaly na pěti bodech. „Je to málo, čekali jsme, že budeme hrát střed tabulky,“ přiznal Luděk Kokoška. „Myslím si, že síla kádru neodpovídá výsledkům. Nedostáváme se v dostatečném počtu dopředu, útočná hra je vizitkou celého mužstva a nelze pořád spoléhat jen na Radka,“ zmínil rejšický trenér nestárnoucího Mynáře na hrotu, kterého pevná obrana z Kutnohorska tentokrát k ničemu nepustila.

Rejšice – Hlízov 0:2 (0:0)

Branky: 48. Kruliš, 56. J. Růžička. Rozhodčí: Písařík. ŽK: 4:1. ČK: 74. Zörkler (R). Diváci: 76. Střely na bránu: 2:3. Rohy: 1:5. Rejšice: Štipl – Vrána (81. Zvěřina), Šťastný, Mareš, Kühmel – Zikmunda (69. Chládek), Kučera, Zörkler, Gracl – Pešta (79. Novák), Mynář.