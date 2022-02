Před startem jarní fáze se ale celek, který působil i v krajském přeboru rozhodně nevzdává a se sestupem o patro níž se smířit nechce. Prvním krokem bylo angažování trenéra Luďka Kokošky, který v minulosti působil i u mládeže FK Mladá Boleslav nebo v tehdy druholigových Neratovicích.

A v týdnu ohlásili Rejšičtí další zvučné jméno, tentokrát přímo na hřiště. Pro jarní část soutěže Rejšice posílí ex-ligista Radek Mynář. Hráč, který má ligový titul ve Spartě působil dlouhou dobu také v nejvyšší polské soutěži v dresu Grodzisku nebo varšavské Polonie, kde také ukončil profesionální kariéru. Poté se kromě nižších rakouských soutěží pohyboval aktuálně sedmačtyřicetiletý univerzál na Mladoboleslavsku, když hrál ve Dlouhé Lhotě nebo naposledy v Horkách nad Jizerou. Ze stejného týmu pak přichází do Rejšic také David Váňa.

Tým už ale nemůže počítat s aktuálním kapitánem Matějem Faltou. Ten oznámil svůj odchod na sociálních sítích. „Už jsem si myslel, že to dohraju v Rejše. Ale člověk míní, život mění. Končí to trpce, ale to je fotbal, když něco končí, logicky musí něco nového začít a já jsem ještě na jednu kapitolku ready,“ vyznal na své zdi k hledání nového angažmá. Podle informací Deníku se Falta nepohodl s novým koučem. „Děkuji za dvanáct let! Byla to jízda se vším všudy. Nespočet výher, proher, zážitků, rozluček, oslav, i zranění. Ale hlavně velká hromada spoluhráčů, kamarádů a přátel,“ napsal ještě Falta. Podle spekulací by ho měla následovat další výrazná opora Zdeněk Bělík.

Rejšice už za sebou mají také několik přípravných zápasů – s mladším dorostem Žižkova (8:2), s Bohemií Poděbrady (2:4), s Řepovem (5:2) a naposledy s Nymburkem (3:1).