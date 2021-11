Jedna výhra, dvě prohry a vzájemná dělba bodů. Taková je víkendová bilance celků z Mladoboleslavska ve 14. kole fotbalové I. A třídy.

První body v sezoně slaví v Rejšicích. Ty získali fotbalisté posledního celku na hřišti Dolnobousovského SK po divoké remíze 5:5. Byli to přitom domácí, kdo vykročil od úvodního hvizdu velmi rázně za třemi body, když po sedmi minutách vedli po dvou gólech Michala Pažouta 2:0. Jenže v letošní sezoně těžce zkoušený tým hostů nesložil zbraně, a ještě do poločasu skóre nevídaným způsobem otočil. Ve 14. minutě snížil Riesz, ani ne za deset minut srovnal Bělík a po půl hodině hry už hosté vedli po trefě Matěje Falty. Ten zhodnotil i průběh strhujícího utkání: „Relativně dobře jsme do zápasu vstoupili, jenže najednou to bylo 2:0 pro domácí. My jsme to ale dokázali za dvacet minut otočit.“

I vstup do druhého poločasu měli lepší bousovští fotbalisté, když v 50. minutě srovnal na 3:3 Stejskal. Jenže remízový stav vydržel jenom dvě minuty, než si hosté vzali vedení díky Jarošovi zpět. Zápas jako na houpačce tím však nekončil. Naopak, před hráči byla další zápletka a na tahu byli tentokrát domácí fotbalisté. Po hodině hry srovnal na 4:4 svým třetím gólem v zápase Pažout a o deset minut později vypukla radost více než stovky domácích příznivců naplno, když Bousov poslal do vedení Jakub Šolc. Ale ani domácí vedení neudrželi dlouho. Dvanáct minut před koncem se podruhé v zápase trefil Falta, a rozhodl tak o konečné remíze a vůbec prvním letošním bodu Rejšic v sezoně.

„Celý zápas byl jako na houpačce. Ve druhém poločase už byl o něco lepší Bousov, kterému hodně pomohlo poločasové střídání, kdy přišel Franta Klíma,“ komentoval Falta další průběh zápasu. A dodal: „Nakonec to skončilo bláznivou remízou 5:5, která je nakonec pro oba celky zasloužená. Mohli jsme vyhrát v podstatě i my i soupeř.“

A nakonec přidal i celkové hodnocení rejšického podzimu: „Co k tomu říct? Je to trápení. Kádr jak počtem, tak kvalitou v A třídě prostě nestíhá.“ Ale jedním dechem dodává: „Vedení má za cíl přes zimu přivést posily. Rozhodně sezonu ještě nebalíme!“

DALŠÍ PŘESTŘELKA

Ještě o jeden gól víc padlo v zápase Pěčic, které hostovaly Čelákovicích. První poločas ale vůbec nenasvědčoval tomu, že v závěru zápasu bude k vidění parádní drama. Domácí totiž vedli po pětačtyřiceti minutách 5:1. Když v 50. minutě zvýšil Petr Pánek už na 6:1 vypadalo to, že se zápasu už bude jenom dohrávat. Opak byl pravdou. Hosté dokázali parádně zabrat. V 66. minutě to bylo po gólech Hubače, Bartoně a Makovce už jenom 6:4. Rozjeté hosty přibrzdilo deset minut před koncem ještě vyloučení Valenty, ale i v deset bušili do domácích vrat. Výsledkem byla ještě vstřelená branka, jenže po Kohoutově kontaktním gólu ve třetí minutě nastavení už neměli hosté na srovnání čas.

Nebodoval tentokrát ani nejvýše postavený boleslavský celek. Mnichovohradišťský SK prohrál s béčkem Čáslavi na jeho hřišti 0:2.

Jediným tříbodovým celkem víkendu je tak celek Luštěnic. Ten doma porazil hosty z Divišova, byť během prvního poločasu dvakrát prohrával. Na obě branky hostů ale dokázal odpovědět a po přestávce se sám dostal do vedení, když úspěšnou penaltou rozhodl zápas v 63. minutě Ruszó.