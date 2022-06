Také hosté ale mají ve svých řadách útočníka se zkušenostmi na rozdávání. Právě Radek Mynář byl klíčovou postavou pro srovnání ve druhé půli. Když pak Pokorný přece jen převážil výsledek znovu na stranu Mělníka, měl na kopačce svůj druhý gól v zápase i bývalý ligový hráč. Jen za cenu červené karty, kterou mu ale v kabině rozhodně nebude nikdo vyčítat, hasil téměř jistou bodovou ztrátu brankář Čížek.

„Udělal to chytře. Radek už ho obcházel a dával by do prázdné. On ho zastavil před vápnem, dostal sice červenou, ale trestňák jsme nedali,“ vrátil se do 88. minuty trenér Rejšic Luděk Kokoška.

V Bousově skončila úspěšná série i postupové sny Mnichova Hradiště

Přestože to na body ani proti třetímu silnému soupeři v řadě nestačilo, druhý poločas na více než padesátibodový rozdíl v tabulce neukazoval. „Domácí to podle mě za stavu dva-nula už podcenili. Mysleli, že už to proti předposlednímu nějak zvládnou. Dovolili nám srovnat,“ nepřeceňoval zlepšení kouč hostí, kterého mrzela horší první půle. „To byla naše klasika. Soupeř mohl vést klidně čtyři-jedna. Za druhou půli jsme si ale bod klidně zasloužili.“

Hodnocení domácí kabiny z větší míry korespondovalo… „Dá se říct, že jsme utrpěli vítězství. První půle byla ještě slušná, druhou jsme ale vůbec nezvládli,“ přiznal hrající trenér Pšovky Jan Studený.

Jeho tým po úvodním varování po rohovém kopu soupeře a zákroku Čížka kontroloval až do přestávky vývoj. „Většinu první půle se hrálo na jednu branku, hosté hrozili jen z brejků, a ty jsme si pohlídali. Do poločasu jsme přidali ještě jednu branku a vypadalo to, že druhá půle bude celkem v klidu. Bohužel se tak nestalo, úplně jsme přestali hrát. Hosté se dostávali více do hry, vytvářeli si šance a podařilo se jim vyrovnat. Z naší strany byla druhá půle jako přátelák, bez pohybu a nasazení. Nakonec se nám podařilo po standardní situaci vstřelit třetí branku. Výkonem ve druhý půli jsme si zápas zbytečně zkomplikovali.“

Dobrovice utnula černou šňůru. A znovu se hlásí do boje o divizi

28. kolo: Čelákovice – Čáslav B 6:0 (68. a 78. Haloun, 15. vl. Čáp, 48. Dalekorej, 64. Bílek, 79. Pánek), D. Bousov – Mn. Hradiště 2:0 (3. Falta, 90+4. Šolc), Pš. Mělník – Rejšice 3:2 (34. a 78. Pokorný, 4. Miřatský – 56. Zuna, 67. Mynář), Hlízov – Průhonice 5:0 (57. a 79. Puk, 45. Vyhnánek, 62. Para, 84. Hačka), Sn Poděbrady – Sokoleč 2:2 (4. Mišák, 33. Ber – 18. Provazník, 29. z pen. Křivánek), Záryby – Jesenice 3:0 (26. a 38. Školák, 50. Valeš), Luštěnice – FC Mělník 6:0 (5. a 34. Lada, 26. Grus, 47. R. Hrdlička, 58. Horák, 87. Semerák), Pěčice – Divišov 4:3 (25. a 61. Makovec, 79. Šťastný, 86. z pen. O. Novák – 54. M. Vondrák, 69. Srb, 71. Vašírovský)