„Udělalo mi to velkou radost, i když jsme nepostoupili z prvního místa, což je už jedno. Tvrdím dlouhodobě, že do Rejšic A-třída patří,“ komentoval příjemnou novinu trenér Rejšic Luděk Kokoška.

Podle jeho slov jde o dodatečnou odměnu všem, kdo se okolo tamního fotbalu pohybují. „Chtěl bych poděkovat všem lidem, co nám v Rejšicích vytvářejí super nadstandardní podmínky, sponzorům. V neposlední řadě pak i hráčům, kteří práci všech zhodnotili na hřišti,“ dodal ostřílený kormidelník.

Jeho hlavním úkolem nyní bude mužstvo v soutěži stabilizovat. „Je to výzva. Nechtěl bych hrát v A-třídě podřadnou roli, ale naopak bojovat o co nejlepší umístění,“ hlásí Kokoška a uvědomuje si, že to znamená především vhodně a dostatečně doplnit hráčský arzenál.

O něco snazší to může být v tom, že někteří ambicióznější fotbalisté na A-třídu přece jen slyší více než na B-třídu, ani tak ale rejšické činovníky v čele s manažerem Petrem Marešem nečeká snadný úkol.

„Hráči prostě nejsou. I nám teď odešli čtyři lidi (Jaroš, Kohout, Doležal a Bonomo). Je to boj. Doufám, že do A-třídu se budou shánět alespoň o malinko lépe. Dohodnutí jsme se třemi čtyřmi, ale představu mám přivést šest sedm. Uvidíme, kolik nám jich oddíly pustí.

Posílení ostatně mělo vedení v plánu bez ohledu na to, jakou soutěž by na podzim hrálo. „Dojeli jsme letos na to, že jsme měli úzký kádr. Proto nás Kosmonos semlely a byly lepší. Dohodli jsme se s vedením, že jestli nám odejdou čtyři lid, minimálně šest jich zkusíme sehnat. Jestli to dopadne, uvidíme. Už teď se vlastně rozhoduje, jestli budeme úspěšní,“ uzavřel Luděk Kokoška.

