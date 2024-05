Horky n. J. - Sn Poděbrady 2:2 (0:1)

Tibor Mičinec, trenér Horek: Další remíza… Na jaře už šestá… S výsledkem spokojený být nemohu, ale jinak jsme zahráli výborný zápas. Kluci si to dobře dávali. Paradoxně jsme v prvním poločase inkasovali jako první, ale v kabině jsem tým uklidňoval s tím, že herně na soupeře máme. Věřil jsem, že přijdou šance, a nabádal hráče, aby se soustředili na zakončení. To se potvrdilo. Po presinku a chybě soupeře kapitán Machů přehodil gólmana. Po průtrži mračen pak utekl druhý útočník Milner. Za stavu 2:1 jsem opravdu myslel, že to už zvládneme. Bohužel. Pět minut před koncem jsme při rohu neustrážili jejich stopera, ten předskočil gólmana a dal hlavou gól do prázdné brány. Jedeme teď do Mělníka, doufám, že tam už vyhrajeme. Jsem spokojený s tím, jak si vytváříme šance, ani dozadu to není špatné. Vždy ale někdo udělá primitivní chybu a to nás vytrestá.

Jan Sekera, manažer Slovanu Poděbrady: Před utkáním, kdy jsem z nejrůznějších důvodů obdržel omluvenky, bych z Horek bod bral. Tentokrát jsem musel využít oba gólmany. Jednoho klasicky v bráně a nutno podotknout, že nestárnoucí všeuměl Martin Hadvičák nezklamal a odchytal dobrý zápas. Na druhé straně na pozici hrotového útočníka skvěle pracoval gólman a v tomto zápase útočník Daniel Bína. Měl své příležitosti a odvedl spoustu černé práce. Vstup do utkání, kdy jsme se snažili hrát v hlubokém bloku, nám vyšel a po standardních situacích mohl skórovat Bulíř, a Bína dokonce trefil hlavou břevno. Poté mladíček Bulíř našel na zadní tyči skórujícího Štěpánka a bylo to 1:0. Poté zahrozil i soupeř, ale nemohl se do nás dostat. Do druhé půle nám vstup nevyšel, začalo se nakopávat a Horky převzaly otěže zápasu. I přesto náznaky šancí Slovan měl. Po naší rozehrávce, kterou soupeř vystihl, Horky srovnaly na 1:1 a dostaly se do sedla. Paradoxně za chvíli jsme měli velkou gólovou příležitost, kterou jsme špatně řešili a z následného brejku jsme inkasovali těsně před koncem. Sil nebylo na rozdávání, ale tým se zvedl a po krásně zahraném rohu Filipem Říhou krásně z malého vápna náš kapitán srovnal na konečných 2:2. Moc si výkonu vážím a bod po zápase beru. Zase se ukázalo, jak silná rodina jsme a když je potřeba, tak všichni zaberou. Velké poděkování celému týmu, který hrál na hranici sebeobětování.