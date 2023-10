Rejšice – Čáslav B 0:1 (0:1)

Luděk Kokoška, trenér Rejšic: Nezačneme špatně, máme gólovku – nedáme, nastřelíme břevno. Po jedné naší chybě v prostředku hřiště hosté odcentrovali od lajny tak, že to zapadlo na zadní tyč. Gólman s tím nemohl nic dělat. A byli jsme tam, kde jsme byli. Prohráváme a honíme to. Bohužel se hrozně nadřeme na gól. Ještě ke všemu se nám zranil Ráďa Mynář, jeden z mála, kdo dokáže gólové situace efektivně vyřešit. Musíme zbylá dvě kola nějak dohrát a uvidíme, co bude. Jak říkám klukům, nic horšího než to, že se vrátíme zpátky do B-třídy, se nestane. Dějí se horší věci. Na téhle úrovni bychom se měli fotbalem bavit, tím, že furt prohráváme, ale tomu tak u nás není. Zkusíme to na jaře změnit. Trénujeme ve dvanácti čtrnácti lidech, má to úroveň, klukům nelze nic vytknout. Snad kromě Bousova, který je jinde, jsme v X zápasech nebyli horší, ale prostě je prohráváme. Nechybí snaha, ale vždycky zatím ten pověstný kousek. Je obdivuhodné, že i po prohře v důležitém zápase lidé klukům zatleskali.

Vratislav Junek, trenér Čáslavi: Zápas se odehrál na náročném terénu. Bylo to utkání o to, kdo do dalšího kola bude na dně tabulky. Podařilo se nám vyhrát a trochu se utrhnout. Dali jsme trochu náhodný gól, který byl nakonec vítězný, i když jsme mohli dát branek víc. Bohužel v jednom případě nás zastavila tyč, ve dvou domácí brankář, který chytal opravdu výborně a jednu branku nám neuznal rozhodčí pro údajný ofsajd. Rejšice hrály ale dobře, že jsou poslední, myslím, úplně neodpovídá kvalitě hráčů. Kdo byl tentokrát s kvalitou hodně dole, byl bohužel rozhodčí, který měl udělit červenou kartu stoperovi za stržení našeho útočníka, jenž by šel sám na branku. Budiž, ale že nám rozdá nejméně pět žlutých za protesty typu - pane rozhodčí já jsem nefauloval - bez jakékoliv urážky nebo slovního napadání, jsem nepochopil. Když neodpískal zjevnou penaltu, ale nám pískl i špatně hozený aut, tak jsem už kroutil hlavou. Z avizovaných tří minut nastavení nakonec rozhodčí udělal téměř šest, to jsem se už musel opravdu smát. Naštěstí jsme to ustáli.