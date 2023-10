Nymburk – Slovan Poděbrady 1:2 (0:1)

Ondřej Murárik, trenér Nymburka: První poločas jsme byli horším týmem, soupeř hrozil sice jen ze standardních situaci a dlouze házených autů. Po jednom takovém jsme inkasovali. Hosté byli zároveň agresivnější a důraznější a my jsme s tím nedokázali vyrovnat, i přesto jsme si vytvořili tři šance. Druhý poločas jsme začali dobře, ale srazila nás individuální chyba a soupeře jsme pustili do dvougólového vedení. Hosté poté pod dojmem pohodlného vedení povolili a my se dostávali do nadějných situací, ale ke gólu vedla pouze jedna a hosté si to zkušeně pohlídali. Myslím, že by utkání slušela více remíza, ale nemáme nic. Musíme se rychle probudit a zase začít bodovat.

Jan Sekera, trenér Slovanu: Do zápasu, na to že se hrálo derby, jsme vstoupili celkem vlažně. Hrálo se před slušnou diváckou kulisou, která tato utkání provází vždy. Začátek byl vlažný a po sérii standardních situací se ujala jedna z nich, kdy Ber hlavou nedal gólmanovi šanci. Slovan byl na koni a přidával další šance,ve kterých postupně selhal Zeman, Saulich, Kořínek a znovu Natan Ber, který měl dvě. Domácí měli z poslední šance možnost na skórování, kdy série odrazů skončila těsně vedle naší brány. Do druhého poločasu jsme vstoupili moc dobře a po chybě domácího gólmana dopravil míč do sítě zády štírek Říha a bylo to dva nula. Poté se domácí tlačili dopředu a otevírala se nám okénka na brejky, které bohužel náš benjamínek Zeman nezakončil přesně. S koncem zápasu Polaban prostřídal, oživil hru a přineslo mu to snížení po standardní situaci. Chvíli potom postupoval Říha sám na gólmana, ale trefil jen tyč. Do konce to byl boj, kdy domácí stáhli hru vzadu na tři obránce a vše vrhli dopředu. Konec byl hektický a nevykresluje ráz utkání. Udělali jsme z toho drama tím, že neproměníme šance. Tři body ale sportovně patří nám, protože si dovolím tvrdit, že jsme byli lepším týmem. Důležité jsou tři body a příští týden nás čeká bitva o Poděbrady, tak jsem rád, že jsme připraveni. Chci za výhru pochválit svůj tým.