Domácí Hlaváč po hodině hry zblízka nastřelil ruku českobrodského Kozlíčka a rozhodčí písknul velmi přísnou penaltu, kterou proměnil navrátilec z Horek Filip Kořínek.

Zanedlouho měli hosté vrátit balon po ošetření, jenže Mužík „míč rozhodčího“ místo toho sebral a napálil ho směrem na bránu. Zaskočený Jíra stačil vykopnout a na zákeřného střelce se sesypali naštvaní hráči Rejšic.

Takto kuriózní byl jediný zákrok brankářské posily z Benátek. Rezerva Českého Brodu byla naprosto nulová a ve větru se nedařilo ani domácím, kteří měli trvalou územní převahu. Akce Krýdy i v závěru Somra zakončil těsně vedle Fingerhut a nejhezčí Kořínkovu bombu z voleje vyrážel v 68. minutě brankář Vymazal.

„Byla to vydřená výhra. Na podzim jsme štěstí neměli, dnes se k nám přiklonilo. Nechtěli jsme hrát zanďoura, ale na těžkém terénu míč při kombinaci odskakoval,“ shrnul zápas rejšický trenér Zdeněk Jakubec.

Jeho svěřenci uspěli doma po pěti porážkách v řadě v obměněném složení. „Z Horek se vrátil Kořínek, z Kosmonos přišel Somr a trochu jsme vyloupili rezervu Benátek o Jíru, Kohla a Zemana. Na post dlouhodobě zraněného tvůrce hry Bělíka jsme získali Pitlouna z Bělé, který byl dnes hodně vidět,“ představil šestici zimních posil Zdeněk Jakubec.

VĚTRNÉ DERBY ROZHODL ROZSTŘEL

V tradičním azylu na mladoboleslavské umělé trávě na „Pastelce“ zahájili jaro fotbalisté Kosmonos, snahu dotáhnout se na čelo tabulky jim v derby překazily Luštěnice.

Domácím chyběli Podzimek s Šimáčkem, kteří na jaře zkusí divizi v Turnově, respektive Ostré. Představili naopak bývalého slávistického útočníka Böhma, Kiceluka z Pěčic a brankáře Sýkoru z Bousova.

V úvodu vychytal luštěnický gólman Řezáč Kozmův volej po přímém kopu a po protestech proti přísné žluté za výrok „Tak co, bude se hrát?“ málem vyfasoval ještě červenou.

Vše podstatné se vměstnalo do úseku mezi 32. a 41. minutou, než sílící vichřice fotbal prakticky znemožnila. Po faulu na Hůlku rozvlnil síť dokonale kopnutým přímákem luštěnický Holčapek.

Za tři minuty přešel Tomáš Hrdlička Lukáše Hrdličku a jeho centr poslal placírkou do tyče Radek Hrdlička. Místo dvougólového vedení tak přišlo vyrovnání na 1:1, které z identické akce zařídil po Kubelkově centru Marek.

A hned po rozehrání Kubelka nabídl stejnou pozici Kicelukovi, jenže posilu z Pěčic vychytal Ladislav Řezáč.

„Povětrnostní podmínky moc fotbalovosti nedovolovaly. Kosmonosy mají výborné mužstvo, je na něm znát rukopis trenéra Maška,“ vysekl poklonu soupeři Jiří Maruška, trenér Luštěnic, které přes zimu nezměnily kádr. „Zahustili jsme prostor a přerušovali jejich přechod od útoku, což vycházelo, dokud jsme stačili. To znamená asi do 75. minuty, pak to bylo čekání na gól nebo na penalty.“

V rozstřelu vytáhl každý z brankářů úspěšný zákrok a rozhodla až poslední dvojice. Domácí Karásek trefil tyč, naopak Vladimír Horák vydržel hru nervů, kdy červenobílí reklamovali odlišnou barvu tílka, a po chvíli dohadů napnul síť.

Rejšice – Č. Brod B 1:0 (0:0)

Branka: 62. z PK Kořínek. Rozhodčí: Chládek. ŽK: 3:3. Diváků: 53. Střely na bránu: 3:1. Rohy: 3:5.

Rejšice: Jíra – Zeman (58. Rys), Šťastný, Maňas, Sameš – Fingerhut, Pitloun (84. Somr), Kučera, Hlaváč (73. Karela), Kořínek (90. Vocásek) – Krýda (56. Fidrich).

Kosmonosy – Luštěnice 1:1 (1:1), na penalty 3:4

Branky: 39. Marek – 32. Holčapek, rozhodující PK Horák. Rozhodčí: Suchý. ŽK: 2:3. Diváků: 49. Střely na bránu: 4:2. Rohy: 7:2.

Kosmonosy: Sýkora – Keszeg, Karásek, Žižka, L. Hrdlička – Kubelka (74. Král), Žďánský, Kozma, Valenta (59. Šulc) – Marek (81. Maryška), Kiceluk (46. Böhm).

Luštěnice: Řezáč – T. Hrdlička, Pavlíček, Hůlka, Lasák – R. Hrdlička (88. Kraus), Hrynčuk (90. Vrátný), Horák, Fišer (68. Jakubův) – Kopa, Holčapek.

Vlašim B – Dolní Bousov 2:1 (1:0)

Branky: 9. Matzner, 59. Dušek – 76. Tomíček. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Šulcová. Diváků: 60.

Pěčice - Mn. Hradiště 2:1 (1:1)

Branky: 39. z pen. a 90. Flachbart - 24. Radačovský. Rozhodčí: Kvasnička. ŽK: 1:5. Diváků: 70.

KAREL JEDLIČKA