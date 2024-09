Hned šest branek vstřelil aktuálně nejlepší střelec soutěže, jímž je možná trochu překvapivě, středopolař Dominik Machů. „To je velké překvapení i pro mě, protože poslední dobou jsem neměl nikterak dobré gólové statistiky. Nějaké góly jsem teď tedy přiznávám dal z penalt, ale i ty se počítají,“ hlásí šestadvacetiletý záložník, který do Benátek přišel v létě z odhlášeného týmu Horek nad Jizerou.

Posunul se tak jižně po proudu Jizery do míst, kde už to ze svého předešlého působení dobře zná. Odchovanec Čáslavi se v mládežnickém věku nejprve přesunul do juniorských týmů FK Mladá Boleslav, kde po angažmá v jeho béčku hrál kromě Benátek a Horek také v dobrovickém dresu. Mezi tím stihl ve městě automobilů vystudovat gymnázium v loňském roce také úspěšně dokončil studium na místní vysoké škole.

„Když bylo jisté, že Horky nebudou pokračovat v krajských soutěžích nabídl mi pan Dvořák, zda bych se nechtěl přesunout do Benátek. Měl jsem i jiné nabídky, ale tahle mi dávala největší smysl, takže jsem se ani nemusel dlouho rozmýšlet,“ komentuje svůj přesun o pár kilometrů jižněji Machů. Ten se hned po svém příchodu stal dokonce kapitánem týmu. „Je tady hodně mladých odchovanců Benátek, které jsme doplnili my tři z Horek, a ještě další tři posily odjinud. Myslím, že si to dobře sedlo, máme v kabině dobrou atmosféru a chemii,“ hlásí šestadvacetiletý plejer.

Jeho slova potvrzuje i pohled na tabulku, které Benátky vévodí s patnácti body – stejně stoprocentní však jsou i celky Mělníka a Pěčic. „Asi máme ambice postoupit výš. Nikdo o tom sice nahlas nemluví, ale je to cítit z atmosféry okolo týmu a ze skladby kádru,“ netají se pošilháváním po vyšší lize Machů.

A přiznává, že i jeho osobní ambice by mohla být o řád vyšší: „S áčkem Benátek jsem absolvoval čtrnáct dní v letní přípravě. Pak jsme společně vyhodnotili, že pro mě bude lepší zatím béčko, kde budu mít plné herní vytížení. A pak uvidíme v zimě. Ale rád bych si to výš zahrál, jsem přeci jenom ještě mladej kluk.“ Na druhou stranu ale ví, že posun do třetí ligy pro něj nebude jednoduchý: „U mě je to také otázka časového vytížení. Po škole jsem nastoupil do práce, navíc v Boleslavi trénuji malé fotbalisty a také hraji druhou ligu ve futsale.“

Jedno velké lákadlo ale pro něj případné angažmá v ČFL skrývá: „Chtěl bych si někdy zahrát proti bráchovi!“ Mladší bratr Štěpán totiž figuruje v kádru rezervy prvoligových Pardubic, které aktuálně s benáteckým áčkem přímo sousedí v tabulce B skupiny třetí nejvyšší české soutěže.