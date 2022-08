Domácí nováček se více tlačil do zakončení, jenže příležitosti si vytvořili jen dvě a v obou těsně minul bránu zcela volný Košek, hradišťská posila z Benátek. Nejdříve po Rakouského přiťuknutí hned ve 4. minutě, pak obstřelil s gólmanem i bránu ze samostatného nájezdu.

Mezitím dloubl míč jen na horní síť Mihalík. Z druhé strany stojí za zmínku jen Zolotuchinova rána těsně nad. Jinak se hrálo pro neustálé fauly jen minimálně, převládaly prodlevy.

V 54. minutě otřásla Radačovského dělovka horeckou tyčí, jenže za dvě minuty zcela změnil ráz hry druhý žlutý faul další posily Mnichova Hradiště, exdobrovického Filipa Kořínka, u postranní čáry.

„Beru to na sebe, měl jsem ho vystřídat dříve. Na druhou stranu nás vyloučení semknulo,“ nevymlouval se trenér Mnichova Hradiště Aleš Kohout, který dlouho v Horkách působil. „Za sedm let jako hráč a pak trenér jsem tam zažil pět postupů, ze třetí třídy až do divize. Samozřejmě se chci proti bývalému klubu vytáhnout, i když už tam z dnešního kádru znám jen Pecháčka a pak samozřejmě lidi z vedení,“ zmínil Kohout, který si také vysloužil žlutou kartu za kritiku rozhodčího.

V oslabení se domácí museli zatáhnout, nevýrazné Horky ale v dlouhé početní převaze vůbec nezamířily mezi tyče. Zůstalo jen u náznaků a nedotažených akcí. „V první půli jsme se báli hrát, v přesilovce jsme si vytvořili šance až v závěru, jenže finálovky byly strašně kostrbaté. Přišlo mi, že se někteří hráči bojí zakončit,“ řekl vedoucí mužstva Horek Aleš Dočkal.

Pět minut před koncem hlavičkoval v pádu po Haluškově křížném pasu nepřesně člen afrického tria Madi, v další slibné pozici přestřelil Machů. Rozhodčí Louda naposledy foukl do píšťalky v 94. minutě, ovšem čistého času se hrálo sotva víc než čtyřicet.

Horecký brankář Jíra ještě letos neinkasoval, exdivizní klub má po třech kolech skóre 1:0. „V létě proběhla v kádru spousta změn, v základu nám zbyli čtyři hráči. Potřebujeme posílit hlavně o kvalitního útočníka,“ ví Aleš Dočkal.

Neporažené s pěti body je i na jaře A-třídní Mnichovo Hradiště. „Bod dnes asi odpovídá, i když jsme měli vyložených šancí víc. Teď nás čekají těžké zápasy v Kutné Hoře a Velimi, odkud potřebujeme také nějaký bod přivézt,“ prohlásil Aleš Kohout.

Mnichovo Hradiště – Horky 0:0

Rozhodčí: Louda. ŽK: 5:3. ČK: 56. Kořínek (MH). Diváci: 310. Střely na bránu: 2:0. Rohy: 5:5.

Mnichovo Hradiště: Vrána – Kořínek, Zajíček, Pokorný, Vegricht – Rakouský (70. Geissler), Mihalík, Sabol, Sedláček (83. Majdl) – Radačovský (56. Svoboda), Košek.

Horky: Jíra – Pergl, Foungala, Šlehofer, Kabyl – Madi, Macek (46. Pecháček), Houžvička, Zolotuchin – Livora (73. Machů), Mvibululu (56. Haluška).