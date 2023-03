/I. A TŘÍDA/ Jednoznačnými porážkami skončil druhý jarní start pro oba okresní zástupce v I. A třídě. Luštěnice odvezly trojku ze hřiště na jaře zatím stoprocentní čáslavské rezervy, Dolní Bousov dokonce prohrál s Hlízovem stejným rozdílem doma. Nejenže nevyužil druhé porážky vedoucího Poříčí, na druhém místě jej ale bodově dostihl i Nymburk.

Fotbalisté Dolního Bousova před utkáním s Hlízovem - v té době ještě netušili, že k bodům bude daleko. | Foto: DBSK

Fotbalisté čáslavské rezervy porazili na svém trávníku Luštěnice 3:0. Domácím vyšel úvod utkání, kdy dali za jedenáct minut dva góly. Výhru pečetil chvíli před koncem střídající Vrána. Čáslavské béčko se tak díky tomu sune v tabulce nahoru a bodově dotahuje týmy v klidných vodách. Luštěnice si pohoršily na pátou příčku.

„V prvních deseti minutách domácí využili našich ztrát ve středu hřiště a po rychlém přechodu do protiútoku a následném přečíslení dvakrát skórovali,“ komentoval trenér Luštěnic Jakub Pleško nástup soupeře, na který hosté jen těžko hledali a nakonec ani nenašli odpověď.

„Až v polovině první půle jsme se přizpůsobili tempu domácích hráčů, ale jen těžko se dostávali do zakončení. Ve druhém poločase jsme měli jedinou velkou příležitost, ale tu neproměnili, a tak na konci utkání domácí pojistili vítězství z rychlého protiútoku,“ dodal Jakub Pleško.

Domácí do utkání opět nastoupili posílení o hráče divizního A-mužstva. „Předpokládal jsem určitou herní převahu, kterou jsme v prvních dvaceti minutách využili k vedení 2:0. Mohlo to být určitě o jeden více, ale asi se nedá proměnit všechno,“ přemýšlel nahlas Vratislav Junek, trenér čáslavské rezervy. „Druhou půlku jsme nehráli moc dobře, a opět jako v minulém utkání jsme místo držení balonu začali kopat dlouhé balony a zbytečně jsme pospíchali, ačkoliv jsme vedli. Hosté měli obrovskou šanci a kdyby snížili, asi by to dopadlo všelijak. Naštěstí jsme přidali třetí gól a bylo rozhodnuto,“ oddechl si Junek.

Pozici druhého týmu tabulky ani s domácím prostředím v zádech nepotvrdili fotbalisté Dolního Bousova. Hosté z Hlízova svůj dobrý výkon přetavili v tříbodový zisk, domácím nasázeli čtyři góly. Hostitelé skórovali pouze jednou.

„Předvedli jsme výkon, který na dobře hrající tým od Kutné Hory nestačil," uznal kvalitu soupeře trenér Bousova Luděk Holub. Domácí sestava bez řady absentujících opor (Bělík, Keszeg, Král, Merva, T. Šolc) brzy tahala za kratší konec a do poločasu nabrala dvoubrankovou ztrátu.

„Hosté hráli dobře a nám naopak nevycházelo nic," glosoval Luděk Holub první poločas. Smolný zápas podtrhla i dvě vynucená střídání. Příchozí náhradník Falta pak sice angličanem snížil. Poslední slovo ale měli hosté, kteří bleskově využili početní výhodu poté, co ze hřiště odkulhal i Honc. „Na tento zápas musíme rychle zapomenout, vzít si z něj ponaučení a připravit se na našeho "oblíbeného" soupeře Luštěnice," uzavřel své hodnocení kouč Bousova.

„Chtěli jsme silné domácí mužstvo zaskočit aktivní hrou a taky jsme trochu změnili na tento zápas rozestavení. Kluky musím pochválit, protože do puntíku splnili taktické pokyny, které jsme si řekli,“ potěšilo hlízovského trenéra Davida Linharta. „Domácí vůbec nevěděli, co na nás mají hrát. Vedli jsme 3:0, pak nám začaly trochu docházet síly, dostali jsme v 75. minutě gól na 3:1, ale naštěstí nás vzápětí uklidnil Martin Šváb, který skóroval po dlouhé době a zbytek zápasu jsme už dohráli v klidu. Spokojenost,“ byl s předvedenou hrou i výsledkem spokojený kouč Hlízova.