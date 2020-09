„S výsledkem a částečně i s výkonem můžeme být spokojeni. Mrzí mě fakt, že po prostřídání v průběhu druhého poločasu místo toho, abychom soupeře ještě více přimáčkli na jeho polovině, tak jsme naopak vytvářeli okénka v zadních řadách a dovolili jsme hostům nějaké pološance, a navíc i vstřelit branku,“ hodnotil zápas trenér A týmu Jakub Svoboda, který zaskakoval za Lukáše Jirků.

Převaha Čáslavi B byla jednoznačná. „Co se týká produktivity, tak máme stále na čem pracovat. Asi nebudu přehánět, když řeknu, že jsme si vytvořili kolem patnácti příležitostí ke skórování, dáme jen čtyři branky, to je škoda,“ vypočítal Svoboda a pochválil: „Z výkonu jednotlivců mohu pochválit Fišra z dorostu, který velmi dobře pracoval ve středu hřiště. Váňu pak chválím za hattrick, i když mohl minimálně další tři branky přidat. Máme tři body, můžeme být spokojeni.“

Pěčický Karel Ramharter jen těžko hledal slova, jakými by utkání okomentoval: „Ze začátku to vypadalo, že můžeme hrát s domácími vyrovnaný zápas, ale pak ale dali první gól. Nás navíc trápí marodka. Do přestávky přidala Čáslav druhý gól a byla na koni. V neděli nás prakticky porazil jeden hráč – střelec Váňa.“

Ve druhé půli za stavu 4:0 nedaly Pěčice dvě šance. „Hubač byl sám před bránou, obešel brankáře, ale nevystřelil razantně. Šance jsme měli, ale domácí byli jasně lepší,“ dodal Ramharter. Za hosty snížil na konečných 1:4 v 74. minutě Sítař.

Čáslav B – Pěčice 4:1 (2:0, 16., 26. a 49. Váňa, 52. Kořínek – 74. Sítař). Rozhodčí: Remenec. Čáslav B: Kovařík – Kurka (67. Zoufalý), Čáp (67. Nykodým), Šmejda, Lebduška – Jelínek (57. Vávra), Fišr, Čuchal (57. Vocl), Kořínek (57. Jedlička) – Ronovský, Váňa. Trenér Jakub Svoboda. Pěčice: Dufek – D. Vodháněl, Mulač, Novák, Král, Tůma (67. P. Vodháněl), Makovec, Kiceluk, Hubař, Heřmanský (50. Kriška), Sítař. Trenér Miroslav Hubač.