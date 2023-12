Jak jste si vyhodnotili první polovinu soutěže?

Měli jsme mít o nějakých šest až sedm bodů víc. Byli bychom v první polovině pořadí a lépe by se nám dýchalo. Myslím, že bychom si to i zasloužili. Bodovali jsme v některých zápasech, u kterých jsme to nepředpokládali. Soupeřům, co hrají vespodu tabulky, jsme body naopak nechali. Víc by se nám líbilo, kdyby to bylo obráceně. Každopádně ten odstup od konce tabulky by byl jiný. Podzim se nám tedy spíše nepovedl.

Co spatřujete za touto řekněme nevyrovnaností výkonů hlavně tedy proti těm relativně slabším soupeřům?

Výkon hráčů v některých zápasech prostě nebyl takový, co bych si představoval. Nevím, jestli měli špatné dny, nebo něco jiného. Nedokážu si prostě určité zápasy vysvětlit. Ani doma jsme příliš nebodovali, což mě několikrát hodně zklamalo, ale samozřejmě patří to k fotbalu. Musíme na jaru víc zapracovat, aby to bylo lepší, naše výkony se stupňovaly a nebyly jen průměr či dokonce podprůměr.

V tabulce domácích zápasů jste vůbec nejhorší ze všech s bilancí osmi vstřelených gólů a devíti bodů v osmi zápasech. Proč pro vás není vlastní hřiště obvyklou výhodou?

Kdybych věděl, jak na to odpovědět a poradit klukům… Nevím, jestli měli svázané víc nohy před domácím publikem, nebo jestli byli víc nervózní. Já si myslím, že rozhodly individuální chyby. Když pak neustále jen dotahujete, tak je to těžké. Nehráli jsme pak tak, jak jsme si řekli. Asi nám to vyhovovalo víc venku (7 bodů).

Nepotvrdila se třeba i otřepaná fráze, že druhá sezona po postupu bývá náročnější než první?

Určitě je na tom něco pravdy. I při celkovém pohledu na kraj, kde jsou určitě kvalitní mančafty, tak když vzpomenu na některé zápasy, musím říct, že jsme si to prohráli sami. Ne, že by byl lepší soupeř, ale my jsme prostě udělali individuální chyby, dostali góly, nedali třeba tři čtyři gólovky a byli jsme potrestaní. Viz třeba venku zápas s Libiší, kde jsme dostali sedm branek. Přitom od začátku prvních dvacet minut říkám, že tady v životě nemůžeme prohrát. Ale stalo se a ještě takovým rozdílem.

Byla právě tahle nejvyšší porážka ta, která vás úplně nejvíc mrzí?

Těch porážek je myslím víc. Řeknu třeba v Kutné Hoře. Samozřejmě byla poslední a potřebovala nutně vyhrát. Jak se zápas vyvíjel, bylo to v náš neprospěch s tím, že jsme udělali individuální chyby. Celkově zápasy, co jsme prohráli, i s tou jednou remízou na úvod v Průhonicích, jsme se připravili o body vesměs sami našimi chybami, ne že by nás soupeř přehrál.

Tři vaši hráči na podzim vstřelili po čtyřech gólech a další už jen po jednom či dvou. Může být problémem i to, že jste neměli vyloženého kanonýra?

Přesně tak. Třeba Jiřího Šimka, který k nám přišel, jsme brali jako kanonýra. Beru ho jako útočníka a velmi pracovitého, jenže prostě má smůlu a nepadá mu to tam, jak bychom si představovali. I Radačovský má předpoklady, aby góly dával, ale ten nastoupil v méně zápasech kvůli svému novému pracovnímu vytížení, což je škoda. Máme tam hráče, který mají čtyři góly, ale zrovna tihle by jích měli třeba sedm osm. Je to o tom, že jsme neměli takové střelecké šestí. Tím pádem by se změnily i ty výsledky a byli bychom i tabulkově někde jinde.

Podzimní střelci MSK

4 – Martin Sabol, Michal Geissler, Jiří Zajíček, 2 – Lukáš Novák, Jiří Šimek, David Sedláček, 1 – Jan Svoboda, Kryštof Provazník, Dominik Košek

Pojďme ale najít na podzimu i něco pozitivního, co vás třeba potěšilo?

Potěšilo mě, že v Hradišti je mančaft, jaký je. Jsme už dlouho pohromadě a vím, kdo jak od koho co má čekat. Znám kluky charakterově. Je tam parta, jaká má ve fotbale být, mančaft je po této stránce super. Měli jsme jenom smůlu v tom, že jsme nedávali góly a našlo se pár těch individuálních chyb a tím pádem jsme neudělali tolik bodů. Na jaře, i když bude samozřejmě těžší, tak kluci, jakým způsobem na hřišti vystupují a chtějí, neřeknu úplně všechny zápasy, tak když v sobě najdou tu koncentraci, budeme úplně někde jinde. Věřím, že do nějakého osmého místa určitě patříme.

Vámi zmíněná dobrá parta je určitě dobrý předpoklad k tomu, abyste na jaře šli nahoru.

Samozřejmě. Ale víte, jak to je. Pracuji ve škodovce, někteří jsou vysokoškoláci. I ohledně tréninků skloubit práci s fotbalem je těžké. Musíte mít hodně široký kádr, aby pak nahradil toho či onoho. Pak už je to zase o tom, jak se ti kluci se na hřišti prodají, nebo neprodají. Ale jinak říkám, parta je tam skvělá.

Jak hodnotíte nové hráče, kteří přišli v létě?

Jirka Šimek mě překvapil mile, i když mu to prostě nestřílelo. Pokaždé, co byl na hřišti, tak tam nechal absolutně všechno, o tom jsem byl přesvědčený. Za bojovnost a dravost mu můžu poděkovat a přeju mu, aby mu to tam začalo padat, tím pádem pomůže i celému mančaftu. Druhá posila brankář David Řemínek, tomu se některé zápasy povedly. O některých jsem taky přemýšlel, že by mohly být jinak z pohledu trenéra z lajny, ale to tak bývá.

Chystáte se kádr obměnit i během zimní přestávky?

Okysličit se to asi půjde dát. Některý mladší kluci šli na hostování po okresních mužstvech, kde se vyhráli, myslím, že se vrátí do přípravy a na hostování se asi už pouštět nebudou. Jinak myslím, že z podzimního kádru asi nikdo neodejde a budeme pracovat ve stejné partě.

Šest bodů od posledního vás nutí dívat se ve vyrovnané tabulce asi hlavně dolů, že?

Právě, že to je vyrovnané. Na jednu stranu musím říct, že jaro bude ještě horší než podzim, to se ví. Bude záviset na prvních pěti šesti zápasech, jestli se tedy budeme prát úplně s koncem tabulky, nebo jestli budete v prostředku. Podle toho, jakým způsobem do toho na začátku vlítneme, budeme buď v klidných vodách, nebo bojovat o to, aby Hradiště v kraji vydrželo. Myslím, že takové město si zaslouží kraj určitě a kluci taky.

Základem asi bude nic nepodcenit v přípravě. Máte nějaký svůj recept na ideální přípravu?

Je to o tom, že se musí něco naběhat, i když to samozřejmě není milé. Ta zimní příprava je delší. Odehrajeme přípravný zápasy, pojedeme asi i na soustředění na hory, tam se zase ta parta i hodně stmelí. Pak bude záležet na klukách na hřišti. Jestli budeme plnit věci, jak si řekneme, tak to bude klapat. Jak se říká, musíme tomu štěstí jít naproti, aby góly začaly padat. Věřím, že začneme i víc vyhrávat, hlavně domácí zápasy. I fanoušci, co tam přijdou ti skalní, a nyní se jim to samozřejmě tolik nelíbí, doufám budou mít na jaře ještě větší radost na nás ještě víc chodit.

Podzimní výsledky Mnichova Hradiště