Bakovské letní problémy se týkaly postu hlavního trenéra. Kouč Jaroslav Kamenický musel kvůli zdravotním problémům přerušit své působení u mužstva. Na konci srpna, po skončení letní přípravy a před začátkem sezony, se tak vedení klubu muselo postarat o záskok. Volba padla na Jaroslava Maryšku, který u týmu do roku 2016 působil, než žezlo předal právě Kamenickému.

Staronový trenér Bakova se záskokem souhlasil a dosavadní průběh podzimu odkoučoval. Svého kolegu Kamenického chválí: „Tým byl velice dobře připravený.“

Maryška s dobře nachystaným mužstvem pracuje úspěšně, z osmi zápasů prohrál Bakov jen dvakrát. Po nespěšném penaltovém rozstřelu bral jen bod v Hovorčovicích, úplně bez bodů potom odjel z Holubic. „Podlehli jsme tomu místnímu prostředí. Byl to jeden z těch slabších zápasů,“ řekl kouč Maryška a doplnil, že nepříliš povedený byl i domácí duel s Byšicemi, byť ten Bakovští dovedli k výhře.

Naopak za nejlepší utkání podzimu označil bakovský trenér domácí duel s Radonicemi. „Odehráli jsme ho velice dobře. Dařila se kombinace, byli jsme agresivní, fakt se mi to líbilo,“ připomněl si výhru 4:2, pod kterou se čtyřmi trefami podepsal útočník Matěj Vaněk.

Celkově je s odehranou části sezony Maryška spokojený. „Na to, co nás potkávalo, jsme hráli velice dobře. Domácí zápasy jsme hráli skvěle. Venku to sice nebylo úplně to pravé, ale myslím, že jsme udělali maximum bodů, co jsme mohli,“ hodnotí uplynulých osm kol. Podle něj už ale další zápasy v tomto roce nepřibydou: „Myslím, že minimálně ten podzim už je úplně za námi, co si budeme povídat.“

Jedinou kaňkou na jinak slušném působení v aktuální sezoně jsou potíže se zraněními. „Prali jsme se s tím. Nepovedlo se nám ani jednou poskládat do dvou zápasů po sobě stejnou sestavu,“ popisuje nepříjemné starosti bakovský kouč.

S koronavirem se Bakov zatím naštěstí nesetkal. Epidemie tak tým ovlivňuje jen nepřímo, třeba zrovna při aktuálních omezeních. Hráči dostali od Jaroslava Maryšky instrukce k individuální přípravě a udržují se v kondici každý sám za sebe, kolektivní trénování zatím přerušili.