Půlhodina patřila hostům, spoléhajícím na kopací techniku kapitána Šťastného. Ten už ve 3. minutě naservíroval z trestného kopu Heřmanovi, který zblízka otřásl tyčí, ve 23. ze stejné situace už našel skórujícího Pěnkavu. Zanedlouho se otočil kolem Prokoráta ve vápně Livora a zvýšil na 0:2.

„Na první půli bych radši zapomněl. Museli jsme kvůli zraněním nasadit do základu hráče, kteří ani netrénovali, a naší hře to nepřispělo,“ nezakrýval hrající trenér Aleš Kohout. Domácí poprvé zahrozili Charvátem, jenž hlavičkoval po rohu také do tyče. Přesto jim nalila novou krev do žil řízná kombinace a gól do šatny. Míč putoval od Honce přes Charváta a Vegrichta, jehož zpětnou příhru uklidil o tyč Sabol.

Ofenzívu Mnichova Hradiště přestávka pouze odložila. „Předvedli jsme úplně jiný přístup, druhá půle byla suprová, zato soupeř trochu polevil,“ uvedl Kohout. Už ve 49. minutě dovedl Honc parádní sólo přes půl hřiště nadvakrát ke gólu – 2:2. V 70. minutě rozjásal stadión Radačovský, když z úhlu poslal do sítě Honcovu křížnou přihrávku.

Pojistku však dvě minuty před koncem nedal zblízka Sabol a rezerva Českého Brodu trestala. Brankář Vymazal se rozběhl s míčem až za půlící čáru, jeho pas prodloužil holohlavý Sedláček a zapomenutý Pěnkava se trefil na zadní tyč. „Couval jsem, nešel jsem s vysokým útočníkem do hlavičkového souboje, ale pak musíme zachytit náběh do vápna a tam byli stejně jako při prvním gólu z trestného kopu tři protihráči sami,“ mrzelo Aleše Kohouta z pohledu obránce.

Domácí urvali alespoň rozstřel, když selhal jen jeden jejich střelec oproti dvěma hostujícím.

MSK – Český Brod B 4:3 pk

Branky: 45. a rozhodující PK Sabol, 49. Honc, 70. Radačovský – 23. a 90. Pěnkava, 29. Livora. Rozhodčí: Hanák. ŽK: 2:6. Diváci: 172. Střely na bránu: 6:5. Rohy: 3:6.

Hradiště: Kalčík – Najman (73. Hrdina), Pokorný, Lakatoš, Prokorát (59. Kohout) – Honc, Charvát, Sabol, Vegricht – Radačovský, Nohýnek (46. Svoboda).

KAREL JEDLIČKA