„Mistrák jsme nehráli od listopadu, ale přípravných zápasů bylo dost, takže jsem si představoval lepší výkon. I hráči čekali, že to půjde lehčeji,“ uvedl trenér Aleš Kohout.

V premiéře padly oba góly v závěru druhé třetiny. To není zpráva z hokeje, sudí Benák dal už po 13 minutách hry pokyn k úprku do šaten před bouřkou a průtrží mračen. Po návratu za už jen obyčejného deště byli za hrdiny gólmani. Stát v bráně Rejšic někdo jiný než Lukáš Jíra, možná by se domácí špílmachr Sabol radoval z hattricku. Jeho rány však Jíra pokaždé úžasnými zákroky vyškrábl. Domácí Kroupa se zase vymrštil pro Jarošův pokus, tečovaný do obloučku, a z metru vychytal na čáře mladého Chleboráda.

„Vyložených šancí bylo hodně na obou stranách, na první kolo to nebylo špatné. Divákům se zápas musel líbit,“ řekl Matěj Falta. Záložník zaskakoval na rejšické lavičce, zatímco trenér Páník musel v personální nouzi do hry. Hosté bez náhradníků naštěstí dohráli bez úhony. „Zranil jsem se v přípravě s Dobrovicí. Chybějí Karela, Herman, Zeman a Sameš, a ještě nejsou dotažené nějaké přestupy. Příští týden nás snad bude víc,“ doufá Falta.

Kdo si odskočil dříve ve snaze vyhnout se poločasové frontě na pivo, zmeškal vše podstatné. Ve 43. minutě zavěsil po Svobodově centru hlavou Patrik Vegricht. Vedení mohl vzápětí zvýraznit Rakouský, ale hlavou zblízka minul, po odkopu od brány stačilo Rejšicím pár přihrávek a Bohuslav Jaroš z velkého vápna gólem do šatny srovnal na 1:1.

Rejšice si po obrátce začaly více troufat a domácí zachránilo při Fidrichově střele břevno. To trefil v 68. minutě i na druhé straně Aleš Benek, jediná posila Hradiště. Za asistenta libereckého dorostu odešel do Turnova kanonýr Michal Jíra. „Oslabení v útoku to je, Jírovy góly budou chybět. Doufám, že je nahradí jiní hráči,“ pravil Aleš Kohout.

„Měli jsme štěstí, že soupeř nedal víc gólů, ale my jsme měli stejně šancí a remíza je zasloužená,“ potvrdil Aleš Kohout. „Rejšice přijely pro bod, drželi je tři čtyři lidi.“

V závěru neproměnil nájezd Radačovský a šlo se do penalt. Jako první z brankářů uspěl proti Charvátovi ve třetí sérii hostující Jíra, jenže pak selhali Fidrich i Bělík a konečnou výhru 4:3 trefil pro MSK Martin Sabol.

Mnichovo Hradiště – Rejšice 2:1pk (1:1, 43. Vegricht, rozhodující pk Sabol – 45. Jaroš). Rozhodčí: Benák. Mnichovo Hradiště: Kroupa – Svoboda, Zajíček, Pokorný, Prokorát – Najman (71. Charvát), Mihalík – Rakouský (46. Benek), Sabol, Vegricht (71. Nohýnek) – Radačovský. Rejšice: Jíra – Vejvoda, Kredba, Šťastný, Riesz – Maňas – Bělík, Chleborád, Páník, Fidrich – Jaroš.

Karel Jedlička