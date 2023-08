/FOTOGALERIE/ Fotbalisty Horek po pádu z krajského přeboru čekalo derby v sedm kilometrů vzdálených Luštěnicích, ale ani po dvou sestupech se bodově nechytili. Z Luštěnic odjížděli s pocitem křivdy a vysokou porážkou.

I. A třída, 2. kolo (1. hrané): Sokol Luštěnice - FC Horky n. J. (4:1), 12. 8. 2023 | Foto: Karel Jedlička

Čtvrtinu zápasu v tropickém vedru probíhal na hřišti jen urputný boj. Jako první zahrozili ve 24. minutě domácí, Grus nastartoval do průniku Ladu, ale ten ještě Jíru ve velké šanci nepřehodil. Za pět minut již Semerákův centr zpracoval trochu kostrbatě Ondřej Fišer a dloubl míč podél brankáře Horek do sítě. Hosté se brzy radovali z vyrovnání, jenže jen do chvíle, než si po Milnerově hlavičce všimli zdviženého praporku. Pomezní jim odmával za poločas šest ofsajdů, některé horeckou lavičku i hráče pořádně rozlítily.

Hned po přestávce zvyšoval na 2:0 přízemní střelou k tyči Tomáš Vlasák, jedna z letních posil. Horky do té doby netrefily regulérně mezi tyče, ale z první střely vzápětí snižoval Gruzínec Nikolozi Chornauli po výborné Milnerově přihrávce napříč vápnem.

Béčko se poučilo. Ambiciózní Ústí odjelo z Boleslavi s prázdnou

Ještě na jaře 2022 divizní Horky však dál tahaly spíš za kratší konec provazu. „Čekali jsme těžký zápas, moc jsme nevěděli, v jaké sestavě Horky přijedou. První poločas nás celkem tlačili, ve druhém se do šancí kromě gólové akce nedostávali,“ uvedl luštěnický trenér Jakub Pleško.

„Máme šest nových hráčů, v létě jsme sehráli jediný přátelák, byli jsme v tomhle složení poprvé spolu,“ konstatoval jeho protějšek Martin Zamazal.

Postupem času se stále více prosazoval domácí hrot Ladislav Hlaváček a v poslední čtvrthodině měl na kopačce či hlavě čtyři gólové šance, v nichž uspěl napůl. V 77. minutě uklidil do sítě z metru míč, který po standardce vracel z koncové čáry (podle hostů už za ní) Grus. „Vyjadřovat se k rozhodčímu nechci, protože to nepomůže, viděl jste to sám,“ dodal s hořkostí v hlase trenér Horek.

„Ze svého místa těžko mohu nějaký hraniční ofsajd posoudit. Nechci do toho Horkám kecat, ale kdyby radši z lavičky své hráče uklidnili než aby je ještě hecovali, udělali by lépe,“ měl jasno Jakub Pleško. „Takhle se hosté soustředili padesát procent času na vlastní výkon a padesát na to, co kdy mávne rozhodčí.“

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Po dalším trestném kopu rozehraném Ladou pálil těsně vedle, vzápětí vybojoval míč na dvou hostujících obráncích, ale tváří v tvář nepropálil Jíru. Nakonec se Ladislav Hlaváček radoval až v nastavení, kdy výstavní ranou do šibenice z 10 metrů po Hrdličkově zpětné přihrávce uzavřel skóre na 4:1.

Luštěnická série domácí neporazitelnosti se natáhla na rovný rok (12-3-0), naposledy padly v prvním kole loňské sezony s Lysou. „Nedáváme si velké cíle jen kvůli tomu, že jsme na jaře skončili druzí. Cílem je klidný střed a vyhnout se starostem se záchranou,“ pravil Jakub Pleško.

Luštěnice – Horky 4:1 (1:0)

Branky: 77. a 90.+3 L. Hlaváček, 29. Fišer, 48. Vlasák – 51. Chornauli. Rozhodčí: Remenec. ŽK: 1:4. Diváci: 143. Střely na bránu: 7:2. Rohy: 0:3.

Luštěnice: Hájek – Horák, Hůlka, Pavlíček, Semerák – Fišer (67. Hrdlička), Grus (83. Kopřiva), Mlynka (46. Hrynčuk), Lada – Vlasák (69. Š. Hlaváček), L. Hlaváček.

Horky: Jíra – Novotný (61. Igbinosa), Kyli, Macek, Chornauli – Zedníček (61. M. Mbah), Machů, Šimek (88. Váňa), Livora (88. Kolínský) – Milner, T. Mbah (88. Eremiáš).