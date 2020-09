První otazník byl vyřešen, když rozhodčí Hes uznal podmáčený trávník i v neustálém lijáku za způsobilý. Druhý rébus, nový limit 50 stojících diváků, se pořadatelům vyřešil sám a nikoho vykazovat za plot nemuseli. Do ledového větru se ani tolika fanouškům nechtělo.

Dobrovickou výpravu zahřál v 7. minutě Radek Tomíček, posila z Bousova. Velkorysý prostor za velkým vápnem využil, srovnal si míč na pravačku a práskl ho k tyči. Hosté v „diamantovém“ rozestavení zálohy rozbíjeli snažení Klíčan v zárodku, než našli domácí recept v rychlých průnicích po křídlech. „Soupeř má silnou středovou i útočnou formaci, zhruba od 25. minuty byl pohyblivější a začal nás přehrávat,“ uznal trenér Dobrovice Pavel Klain.

Bartoš zneškodnil Krausův nájezd z úhlu, ale po chvilce ve stejné situaci Hájkovo zakončení jen vyrazil ramenem do výšky a pohotový Michal Krimlák hlavou doklepl na 1:1.

Brzy po přestávce si rozhodčí po faulu na Tomíčka mezi penaltou a trestným kopem vybral za b), přímo z velkého vápna však Murárikovi nevyšel předpoklad, že klíčanská zeď vyskočí. Z brejku domácí Slánský ve vodní lázni uklouzl při kličce. „Polovinu druhého poločasu hrajeme my, i když bez ložené šance. Pak dostaneme zbytečné góly jako z rohu, který nemusel být. V extrémním počasí a zimě jsme ale prohráli zaslouženě,“ narážel Klain na klíčové chvíle.

V 71. minutě si ex-vltavínský Pozníček obhodil obránce Hůlku a prostřelil Bartoše. Výsledek stvrdil po rohu z bezprostřední blízkosti opět Krimlák. „Co se dařilo v přípravě a prvních zápasech, se teď rozsypalo. Máme ambice hrát co nejvýš a kádr na to je. Teď jde o to, aby hráči začali věci z tréninku přenášet i na hřiště,“ neskrýval rozladění dobrovický trenér.

Klíčany – Dobrovice 3:1 (1:1, 30. a 81. Krimlák, 71. Pozníček – 7. Tomíček). Rozhodčí: Hes. Dobrovice: Bartoš – Zelinka (74. Kohout), Murárik, Hůlka (82. Kučera), Klain – Kopecký (57. Chaloupka), Smetana, Korec, Kořínek – D. Miškovský, Tomíček.

KAREL JEDLIČKA